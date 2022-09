Serie A1 femminile, Techfind sponsor di maglia del Famila Schio 2022-2023

Un nuovo sodalizio lega il Famila Wuber Schio e Techfind, azienda sarda che si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione.

Techfind, che sarà sponsor di maglia del Famila, crede fortemente nel basket femminile come veicolo promozionale e lo dimostra anche il fatto che sia sponsor del Basket San Salvatore Selargius (squadra di serie A2) e Title Sponsor del Campionato di Serie A1, della Coppa Italia di Serie A1 e della Supercoppa Italiana A1, continuando così un rapporto solido che si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva

“Ringraziamo Techfind nella persona del dott. Giuseppe Buluggiu - annuncia il DG De Angelis - per questo accordo che va al di là della semplice sponsorship. Questa è la dimostrazione di come lo sport abbatte muri e crea ponti, e supera qualsiasi gerarchia di tipo sportivo ed economico".

E ancora: "Lo sport permette di conoscere persone straordinarie da tutte le parti del mondo e, proprio sui campi da basket, con il dott. Buluggiu è nata una splendida amicizia per i valori condivisi di questa splendida disciplina”.

La prossima settimana, che le orange trascorreranno interamente in Sardegna tra la Supercoppa Italiana ad Alghero e l’Opening Day a Cagliari, il Famila Wuber parteciperà ad alcuni eventi dentro e fuori dal campo, tra cui una cena in compagnia della squadra del Basket San Salvatore Selargius.

“È un onore ed un piacere essere vicini alla squadra Campione d’Italia - commenta il dott. Buluggiu - Credo fortemente in tutto lo sport, nel basket e nei giovani in particolare. Ogni volta che in TECHFIND decidiamo di investire in qualche gruppo sportivo ci auguriamo sempre che parte di questo nostro investimento vada a beneficio della crescita dei settori giovanili”.