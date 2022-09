Supercoppa Italiana, il Famila Schio supera Le Mura Lucca e vola in finale

Il Famila Wuber Schio conquista l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana “Città di Alghero” 2022 - Techfind Cup superando una combattiva Le Mura Lucca per 81-72.

Sarà la 19° apparizione in finale per le Orange che, con 12 successi, sono le prime detentrici di questo trofeo. È stata una partita tosta, con le squadre agguerrite per la prima gara da dentro o fuori della stagione.

La partita - Schio ha sempre tenuto la testa avanti, sin dal 6-0 iniziale con le triple di Verona e Ndour (ben 5/8 dall’arco nei primi dieci minuti) ma ha dovuto resistere ai tanti tentativi di rientro della Gesam Gas che ha chiuso i primi due quarti ad un solo possesso di svantaggio.

Mattatrice della gara è stata Astou Ndour che, con i suoi 25 punti e 9 rimbalzi ha messo in crisi la difesa toscana che nel finale, riservandole un’attenzione speciale, si è aperta per le incursioni vincenti di Keys.

Le biancorosse hanno trovato, invece, prima in Morrison e Agnew e poi in Parmesani, tanta energia e grinta per rimanere sempre a contatto pur essendo scivolate più volte sotto la doppia cifra di svantaggio: addirittura -15 a fine terzo quarto.

Il Famila ha sicuramente tanti meccanismi difensivi da migliorare (come aveva evidenziato anche Verona la settimana scorsa) ma può sorridere per l’ottima prestazione dall’arco e la buona prova di Zahui, alla prima partita in maglia orange.

Mercoledì 28 settembre, alle ore, 18 la finale per il primo trofeo stagionale. Diretta streaming gratuita sul sito LBFTV, in chiaro su MS Channel (814 SKY) o al Circolo Cattolico di Magrè per tutti i tifosi orange.

"La prima partita della stagione è sempre la più strana - commenta coach Dikaioulakos - Non importa quante amichevoli tu abbia giocato, qui entra in gioco lo stress perché le giocatrici sanno di non avere ancora il giusto ritmo. E questo aspetto è stato evidente soprattutto su di noi stasera avendo giocato con continui alti e bassi. Per noi è molto importante vincere le partite partendo dalla difesa perché in attacco il talento non ci manca di certo".

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Gesam Gas e Luce Lucca 81-72 (23-20, 42-40, 67-52)

Famila Wuber Schio: Bestagno 6, Mestdagh 12, Sottana 3, Sivka 0, Verona 7, Crippa 8, Keys 11, Penna 3, Zahui 6, Ndour 25

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca: Cappellotto 0, Treffers 6, Natali 6, Agnew 14, Tulonen 5, Parmesani 17, Miccoli 7, Gilli 1, Frustaci 2, Morrison 14