Serie A1 femminie, Famila Schio a Venezia per staccare il pass per la finale scudetto

La clamorosa vittoria in rimonta in gara uno consente al Famila di scendere domani a Venezia con la possibilità di staccare il biglietto per le finali scudetto. Non sarà semplice, lo si è visto già mercoledì sera, ma Schio ha dimostrato di avere oltre al talento anche un grande cuore che può essere la chiave per ribaltare le partite più difficili.

È apparso a tutti evidente in campo ma lo hanno ricordato anche in sede di conferenza stampa Jasmine Keys e coach Dikaioulakos: il Famila è stanco, molto stanco. Ha giocato 9 partite in 21 giorni, un tour de force che neanche in NBA e facendo a meno dell’indisponibile Astou Ndour. Nonostante ciò ha saputo ribaltare una partita che ha visto le orange scivolare anche a -14 nel secondo tempo, e trionfare per l’ennesima volta davanti al pubblico amico. Al Taliercio sarà ancora più difficile, ma vincere sabato significherebbe avere 7 giorni di riposo prima dell’inizio della finale scudetto, un lusso.

Le orange dovranno ripartire dalla difesa sfoderata nell’ultimo quarto che ha costretto l’Umana a segnare appena 6 punti in dieci minuti, a forzare tante conclusioni e a perdere numerosi possessi. La fortuna vuole che almeno la trasferta sia fuori dalla porta di casa, ad appena un’ora di viaggio da Schio: considerando che negli ultimi venti giorni le scledensi hanno fatto avanti indietro da Campobasso due volte e sono volate a Praga per le Final 4, anche questo è oro colato.

Di fronte ci sarà una Reyer ferita e vogliosa di riprendersi con orgoglio una partita che per 35 minuti ha avuto in mano e che si è vista sfuggire solo nei possessi finali. Tutto questo nel contesto di una semifinale scudetto e di un derby che, stagione dopo stagione, sta tornando ad essere una delle partite più attese e sentite della pallacanestro in rosa nazionale.