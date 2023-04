Serie A1, cominciano le semifinali scudetto: il Famila Schio riceve al PalaRomare la Reyer Venezia

Dura poco, purtroppo, l’esaltazione per la storica medaglia di bronzo conquistata domenica alle Final 4 di Praga dal Beretta Famila Schio. Come tutte le vittorie importanti ottenute a stagione in corso, sono sempre seguite da nuovi impegni, anche se ormai siamo agli sgoccioli di questo lungo ma trionfante anno.

Mercoledì 19 iniziano al PalaRomare le semifinali scudetto con il super derby con la Reyer Venezia, affrontata anche in finale di Coppa Italia a fine marzo. Si gioca ancora al meglio delle tre gare, quindi il margine di errore è bassissimo.

Le avversarie - L’Umana Reyer ha chiuso la stagione regolare al secondo posto, si è sbarazzata in due gare della Passalacqua Ragusa nei quarti di finale scudetto, ha raggiunto la finale di Coppa Italia (come detto sopra) e le semifinali di Eurocup perse contro Galatasaray.

Una stagione, quindi, per il momento priva di trofei ma con qualche bella soddisfazione per questo giovane gruppo, non ultima la vittoria al supplementare nel derby al Taliercio contro le orange poco più di un mese fa.

Le lagunari hanno in Shepard e Kuier i loro punti di riferimento offensivi, essendo entrambe in costante doppia cifra (la statunitense addirittura in doppia doppia di media).

Dalla panchina molto validi sono, nel reparto lunghe, i cambi forniti da Madera e Cubaj. In cabina di regia si alternano Santucci, Yasuma e Villa, tutte playmaker con caratteristiche molto differenti che permettono a coach Mazzon molte variazioni sul proprio gioco. Nel pacchetto esterne figurano l’ex Fassina, la talentuosa (ma ancora non al 100% della sua forma) Pan, e la belga Delaere.

In casa Schio - L’entusiasmo è davvero alle stelle per lo straordinario cammino europeo concluso con una Final 4 di altissimo livello: sconfitta di misura in semifinale con la fortissima Fenerbahce (che ha vinto il titolo rifilando quasi 40 punti di scarto a Cukurova), e successo thrilling nella finale per il terzo posto contro Praga.

Quella di mercoledì sera, però, sarà la partita numero 54 delle orange in stagione (58 per le azzurre che hanno giocato anche in nazionale): la stanchezza fisica e mentale è davvero molto alta.

Lo staff tecnico e sanitario lavora a ritmi serrati per permettere alle giocatrici di poter rendere al meglio nonostante tutti gli impegni affrontati in stagione. Con il rientro di Sventoraite, coach Dikaioulakos torna a ruotare le proprie straniere anche se la scelta di chi lasciare in tribuna è davvero molto complicata.

Beretta Day - La partita sarà presentata da Beretta, tra i più storici tra i partner del Famila Basket Schio, che accompagna le orange nell’avventura europea. Durante l’intervallo, ci sarà una nuova edizione della gara del tiro da tre punti che tanto sta appassionando il pubblico del PalaRomare quest’anno. In palio prodotti offerti dallo sponsor Beretta. Le iscrizioni devono pervenire entro domani alle 14 alla mail info@familabasket.it.

Raccolta fondi per Aid4mada - Al PalaRomare sarà presente anche un corner dedicato ad Aid4mada, la onlus supportata dal capitano Giorgia Sottana con il progetto #Play4Mada che punta alla costruzione di un campo da basket e strutture annesse in Madagascar (il paese più povero del mondo) per portare lo Sport ai bambini e ragazzi malgasci, nel Sud dell’Isola Rossa.

Biglietti e diretta - Per celebrare tutti insieme lo storico terzo posto conquistato in Eurolega, l’ingresso alla partita sarà gratuito per tutti. Chi avesse già acquistato il biglietto, può presentarsi con il tagliando al PalaRomare e ricevere un voucher per l’ingresso ad una delle prossime partite. Diretta streaming LBFTV

Gli arbitri della sfida:Duccio Maschio di Firenze (FI), Mauro Moretti di Marsciano (PG) e Gian Lorenzo Miniati di Firenze (FI)

La serie con Venezia