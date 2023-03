Serie A1, Famila Schio a Venezia per un derby cruciale in vista playoff

Il Famila Wuber è di fronte ad un altro crocevia della propria stagione: domani alle 19.30 è atteso al Taliercio per il derby con l’Umana Reyer, probabilmente la partita di campionato più insidiosa da affrontare in questo rush finale di regular season.

Le orange devono difendere il primo posto in classifica dall’instancabile inseguimento della Virtus Segafredo Bologna, peraltro vincente in laguna appena tre giorni fa.

Curioso come l’ultima gara di regular season giocata al Taliercio risalga addirittura al 7 Novembre 2020, dal momento che nella stagione scorsa entrambi i derby non si disputarono causa Covid. In assoluto, invece, l’ultima sfida tra le due squadre in laguna è del 16 maggio 2021, ovvero gara 5 di finale scudetto vinto dalle orogranata.

Settimana sulle montagne russe per la squadra di coach Mazzon che giovedì ha staccato il pass per le semifinali di Eurocup (terza volta in quattro anni) ma domenica, forse anche per la stanchezza della sfida con Ramla, ha subito un primo quarto shock con Bologna rimediando un irreale 2-30 nel primo quarto.

Le orogranata restano comunque formazione di assoluto livello, guidata offensivamente dall’inarrestabile Shepard (20,5 punti e 9,7 rimbalzi di media) e dalla talentuosa Kuier (13,4 punti con oltre il 40% dall’arco). In cabina di regia il talento di Santucci e Yasuma garantisce assist (oltre 4 ciascuna) e punti (7,2 l’italiana e 6,3 la giapponese).

Cubaj e Madera sono i piloni azzurri sotto canestro con tanto fisico e qualità, mentre Fassina e la rientrante Pan sono temibili nel pacchetto esterne. Rimane poi il talento cristallino di Villa che viaggia a 9,3 punti di media, terza miglior realizzatrice delle lagunari; altalenante infine il rendimento della belga Delaere mentre Nicolodi, arrivata in corsa da Campobasso, aiuta ad allungare le rotazioni delle lunghe.

Sulla carta, la sfida con l’Umana arriva in un buon momento per le orange, ovvero nell’unica settimana di sosta dell’Eurolega tra la fine della regular season e l’inizio dei quarti di finale. Schio viaggia con il morale alto in seguito alla meravigliosa vittoria su Sopron e che, superato il derby, avrà 4 giorni pieni per preparare gara 1 con Valencia.

La partita di domenica con Lucca, non avendo mai avuto una vera pericolosità, ha permesso di gestire al meglio le energie delle giocatrici per i prossimi impegni.

“Dobbiamo vincere tutte le partite per mantenere il primato in classifica - le parole di Elisa Penna, ex della gara - per questo questo derby è molto importante per noi. Sicuramente la Reyer vorrà riscattare la brutta prova di domenica: dobbiamo essere pronta ad una gara molto aggressiva e competitiva. Ho dei bei ricordi a Mestre e ci sono alcune persone che non vedo l’ora di riabbracciare: sarà una bella emozione rimettere piede al Taliercio.”

LA VIDEO INTERVISTA DI ELISA PENNA