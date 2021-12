Serie A1 Femminile, testacoda al PalaRomare: il Famila Schio ospita la Use Scotti Empoli

Quello in programma domenica 12 al PalaRomare di Schio è il più classico dei testacoda. La capolista della Serie A1 di basket femminile, infatti, riceve la USE Scotti Empoli, fanalino di coda della graduatoria. Nove successi in altrettante giornate per il Wuber Famila Schio, uno solo per le toscane che hanno vinto in casa il 31 ottobre contro il Geas Sesto San Giovanni.

La formazione di Alessio Cioni sta cercando la propria dimensione perché dispone di un roster che può contare comunque su buone individualità tra cui la Bocchetti, top scorer con 13,3 punti. Alle biancorosse di contro manca il contributo fattivo delle straniere: Smalls, Premasunac e Mathias (e Chagas) hanno lasciato un vuoto difficile da colmare. La bulgara Stoichkova e la polacca Rembiszewska stanno offrendo poco dal punto di vista realizzativo mentre un contributo maggiore arriva dalla USA Jeune, giunta ad Empoli a inizio novembre: 12 punti di media in quattro partite per lei.

In casa Famila Schio il morale è decisamente alto dopo aver collezionato la quarta vittoria consecutiva in Eurolega nonostante le numerose assenze di giornata. Ed è proprio questo il tema caldo che dovrà affrontare coach Dikaioulakos: capire chi riuscirà a tornare prima a disposizione.

Nella lista delle assenti di giovedì c’erano Sottana, Collier e Keys mentre Andrè ha stretto i denti ed è scesa in campo sicuramente non al 100%. Ricordiamo che la pivot gioca ancora con la maschera protettiva al naso al quale ha subito una fastidiosa operazione. In ogni caso, le risposte date dalle orange contro il Landes sono state importanti. Una vittoria d’orgoglio e classe a dimostrazione che il gruppo è compatto e sa fare quadrato anche di fronte a importanti avversità. Palla a due alle ore 18 al PalaRomare con diretta streaming su LBFTV