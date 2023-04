Serie A1 femminile, Pasquetta da dentro o fuori per il Famila Schio

Pasqua in palestra per le orange, una giornata di lavoro per la truppa di coach Dikaioulakos in preparazione della decisiva gara 3 contro La Molisana Magnolia Campobasso, in programma per la sera di Pasquetta, palla a due alle ore 20, al PalaRomare di Schio.

Era dalla stagione 2009-2010 che il Famila Schio non perdeva una partita dei quarti di finale scudetto: in quell’occasione l’avversaria era la Pool Comense di Smith e Harmon, superata poi 2-1 nella serie. In quella stagione Schio finì la regular season terza, con 16 vittorie e 6 sconfitte, alle spalle di Taranto e Faenza.

Le orange vantavano appena 3 scudetti in bacheca.

Venerdì a Campobasso è arrivata una sconfitta dolorosa, la terza stagionale in Italia (tutte in trasferta), la seconda per un solo punto di differenza, che costringe Schio ad un extra sforzo nella settimana che conduce al weekend delle Final 4 di Eurolega.

È arrivata in casa di un avversario molto ostico che ha svoltato la gara nel secondo tempo prendendo quella fiducia necessaria per agguantare una storica vittoria contro Sottana e compagne. È arrivata alla partita numero cinque in nove giorni, con due lunghissime trasferte in Molise in poco più di una settimana.

È arrivata in quella che per Schio è stata la gara numero 50 della sua stagione.

Una sconfitta che in pochissimi potevano prevedere perché spesso il Famila in stagione è riuscito a raddrizzare partite complicate, mentre questa volta La Molisana è riuscita a resistere fino all’ultimo agli assalti scledensi.

Ora le orange sanno bene cosa è necessario fare per domare Campobasso al PalaRomare (fortino inviolato in Italia ed Europa) e staccare il pass per le semifinali scudetto prima di concentrarsi sullo storico appuntamento delle Final 4 di Eurolega.