Playoff Serie A1, il Famila Schio a Campobasso per chiudere i giochi

È partito ieri mattina il Famila Wuber Schio per andare, anzi di fatto tornare, a Campobasso. Seconda discesa in Molise per le orange nel giro di una settimana, dopo la Final Eight di Coppa Italia; non certo uno dei viaggi più agevoli da fare ma, come ha evidenziato Kim Mestdagh: “fa parte del nostro lavoro”.

Schio proverà a chiudere il capitolo quarti di finale alla Molisana Arena anche se l’impresa è tutt’altro che facile. Non inganni infatti il divario di 30 punti di due giorni fa al PalaRomare: la Magnolia davanti ai propri tifosi proverà in tutti i modi a strappare un successo vitale alle scledensi.

Si riparte con le stesse protagoniste, dal momento che Sventoraite è dovuta rientrare temporaneamente a casa per problemi famigliari, e con l’incognita di coach Sabatelli, assente martedì per problemi di salute, che non si sa ancora se sarà al timone della squadra domani sera.

Caratteristica dei playoff è che già in gara due le formazioni hanno scoperto le loro carte e difficilmente ci sarà spazio per delle sorprese. Il Famila Wuber dovrà riproporre la prestazione convincente di martedì con un’altissima intensità difensiva che ha portato anche ad una migliore fluidità in attacco.

La Molisana, invece, dovrà completamente cambiare faccia per mettere in difficoltà le orange, giocando con maggiore attenzione in difesa (tanti i passaggi a vuoto in gara uno) e migliorando le percentuali di realizzazione per mantenere la gara sui ritmi dell’equilibrio. Eventuale gara 3 - Lunedì 10 aprile ore 20 al PalaRomare di Schio