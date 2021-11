Serie A1 Femminile, il Famila Schio espugna il PalaMinardi: contro Ragusa finisce 66-70

Le vittorie chiamano le vittorie, le imprese chiamano altre imprese. E' esattamente quello che è successo negli ultimi sette giorni al Wuber Famila Schio che dopo la brutta sconfitta del 27 ottobre in Eurolega si è rimboccata la maniche ed ha messo in fila tre vittorie su tre. Di cui due, quella con il Fenerbahce e quella di stasera hanno il dolce sapore dell'impresa.

Non era facile, infatti, presentarsi sul parquet del PalaMinardi dove ad attendere le ragazze di Coach Georgios Dikaioulakos c'era una Passalacqua Ragusa segnalata in grande forma con uno score in stagione di tre vittorie, una sconfitta di misura con la Reyer Venezia e tanto riposo in più nelle gambe. La Eirene, infatti, domenica scorsa non ha giocato mentre il Famila in settimana ha utilizzato tantissime energie fisiche e psichiche nella dura battaglia contro le giallonere turche.

Eppure, nonostante tutti questi fattori, le orange sono passate con autorevolezza, 66-70 il risultato, soffrendo nel finale ma gestendo con sapienza il vantaggio accumulato.

La partita - Che sarà una battaglia si vede subito dal primo quarto combattuto colpo su colpo e terminato sul 19-19. Nel secondo quarto le ospiti accelerano e grazie ai colpi di Gruda e Laksa si aggiudicano il parziale, 11-17 e si portano al riposo sul 30-36.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Ragusa tenta la reazione ma Schio, con Jasmine Keys dominante sotto le plance allunga di altri 5 punti (ma arriva anche a +18). Il parziale termina 15-20 mentre il tabellone al minuto 30 dice Passalacqua Ragusa 45, Wuber Famila Schio 56.

Nel quarto finale il distacco resta sostanzialmente invariato fino a 3:30 quando Ragusa inizia a piazzare colpi che Schio fatica a rintuzzare. Si arriva a 0:19 con la Passalacqua che si porta a -2, sul 66-68. Ma nella gestione finale la Ostarello commette un fallo evitabile che manda in lunetta Giorgia Sottana per i due tiri liberi della tranquillità.

Le migliori - Per la Passalacqua Ragusa sugli scudi Nicole Elaine Romeo che mette a referto 16 punti. Per il Wuber Famila Schio, detto della prova di Laksa e Keys, giganteggia la solita Sandrine Gruda che chiude il referto, in doppia doppia, con 22 punti e 10 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Passalacqua Ragusa-Wuber Famila Schio 66-70. Parziali: 19-19; 11-17; 15-20; 21-14

Passalacqua Ragusa: Romeo N. 16 Kacerik M. 6 Ruzickova M. 2 Taylor A. 12 Kuier A. 9 Chessari C. ne Consolini C. (C) 0 Di Fine J. ne Tagliamento M. 9 Bucchieri F. ne Santucci M. 4 Ostarello S. 8

Wuber Famila Schio: Sottana G. (C) 9 Gruda S. 22 Crippa M. 6 Andre' O. 1 Laksa K. 22 Del Pero B. 0 Mestdagh K. 5 Verona C. 2 De Pretto V. ne Keys J. 3