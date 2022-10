Serie A1 femminile, il Famila Schio si prende il big match con la Virtus Bologna

Squadra in casa

Squadra in casa Famila Schio

Il Big Match della quarta giornata del Campionato di Serie A1 di Basket femminile è del Famila Wuber Schio che la spunta sulla Virtus Segafredo Bologna per 76-71.

Decisivo il terzo quarto in cui una Mabrey in ritmo, 16 punti all'esordio per lei, seppur con qualche imprecisione al tiro, lancia il parziale di 29-15 nei dieci minuti che indirizzano il match.

Nell'ultimo quarto la Virtus Segafredo Bologna, con grandissima forza di volontà rientra in partita e si gioca un finale punto a punto. Alla fine, però, la vittoria è delle Campionesse d'Italia in carica che trovano 16 punti da Verona ed una doppia doppia da 14+16 di Astou Ndour.

Per la Virtus Segafredo Bologna 13 punti dell'esordiente Rupert, top scorer bianconera. Da segnalare la serata di gloria di Martina Bestagno, che, grazie al rimbalzo nel terzo quarto, raggiunge i 1000 catturati in Serie A1.

Il tabellino di l tabellino di Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 76 - 71 (14-16, 33-37, 62-52, 76-71)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 16 (4/13, 2/7), Bestagno, Mestdagh 4 (1/4, 0/2), Sottana 9 (3/5, 0/1), Verona* 18 (4/8, 2/2), Crippa NE, Keys 9 (2/4, 0/2), Penna* 2 (1/2, 0/2), Zahui Bazoukou* 4 (1/3, 0/2), Ndour Gueye* 14 (5/15, 1/3) Allenatore: Dikaioulakos G. Tiri da 2: 21/54 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 19/25 - Rimbalzi: 47 18+29 (Ndour Gueye 16) - Assist: 17 (Mestdagh 5) - Palle Recuperate: 11 (Keys 3) - Palle Perse: 10 (Mabrey 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 5 (1/1, 1/1), Pasa 7 (2/3, 1/3), Rupert 13 (1/2, 3/5), Barberis NE, Dojkic* 12 (3/6, 0/1), Andre'* 2 (1/4 da 2), Zandalasini* 12 (3/9, 2/4), Orsili, Parker* 10 (3/8, 0/2), Laksa* 10 (2/4, 2/8), Cinili NE Allenatore: Ticchi G. Tiri da 2: 16/37 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 44 9+35 (Parker 10) - Assist: 13 (Dojkic 7) - Palle Recuperate: 5 (Andre' 2) - Palle Perse: 20 (Parker 6)