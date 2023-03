Serie A1, il Famila Schio scivola in laguna: Derby alla Reyer dopo un tempo supplementare

Il Famila Wuber Schio rimedia in laguna la seconda sconfitta stagionale in Techfind Serie A1. Una sconfitta che potrebbe costare il primo posto in classifica nella Regular Season. Le orogranata, che hanno condotto per quasi tutto il match, si sono imposte per 73-72 dopo che con due triple di Howard Schio era riuscita a pareggiare i conti nei tempi regolamentari.

Una serata poco felice al tiro dall’arco e dalla lunetta per le orange (6/30 da tre, 10/16 a cronometro fermo) ma, nonostante ciò, Sottana e compagne hanno avuto il possesso per vincere il derby. Singolare il fatto che le veneziane sono riuscite ad imporsi mandando a segno solo 4 giocatrici mentre per Schio solo Verona non è riuscita a timbrare il cartellino.

“Congratulazioni alla Reyer - dichiara a fine partita Coach Dikaioualkos - sapevamo che avrebbero giocato con grande grinta dopo domenica e, ciò nonostante, abbiamo sbagliato approccio alla partita. Abbiamo avuto il possesso per vincere ma ci siamo presi dei tiri con poca logica. Nei supplementari ci sono stati vari errori ma non voglio appellarmi a nulla. Ora pensiamo ai quarti di finale di Eurolega e alla conquista delle Final 4 che sono un nostro obiettivo di stagione”.

La partita - Sono solo Kuier e Howard a trovare canestri nei primi 3 minuti a cui fa seguito Mabrey con la tripla del 4-7. Schio chiude benissimo in difesa ma il recupero di Keys che si tramuta in palla rubata di Santucci è una sliding door del primo quarto: la Reyer segna altri 2 canestri in contropiede e, trascinata dalle triple di Delaere, costruisce un break di 15-0 che manda le squadre al primo riposo sul 22-12.

Anche ad inizio del secondo parziale si segna poco, ci pensa Santucci dopo 2 minuti mentre Shepard ritocca il massimo vantaggio sul +14. Sventoraite e Crippa scuotono le orange che si affidano poi a Mabrey che in un amen vola in doppia cifra con i liberi del 30-24. Dall’altro lato del campo è l’ex compagna a Dallas Kuier a suonare la carica per il nuovo +9: 37-28 alla pausa lunga.

Al rientro in campo le orange riescono a servire con una certa continuità le proprie lunghe, fin qui abbastanza avulse dal gioco: è soprattutto Ndour a calamitare i canestri scledensi. Al 23’ gli arbitri fischiano a Mabrey un fallo tecnico mentre Delaere e Kuier tengono l’Umana sempre avanti di almeno due possessi pieni.

Bestagno e Ndour confezionano il recupero fino al 49-47 con Schio che ha anche la palla del sorpasso ma non concretizza, subendo poi nell’ultimo minuto due pesanti canestri di Shepard che fa 53-47.

Il Famila continua a difendere bene ma spesso cala d’intensità negli ultimi secondi concedendo facili canestri come quello di Shepard per il 61-53. Santucci risponde ai punti di Ndour ma, quando tutte le speranze sembrano ormai perse, Howard infila un’insperata tripla (0/6 fino a quel momento) che riesce addirittura a replicare a 46” dalla fine per il 64 pari che manda le squadre all’overtime.

Venezia affronta gli ultimi 5 minuti con concretezza mentre le orange sprecano preziosi possessi e si innervosiscono per alcune chiamate arbitrali: così Howard spende malamente un fallo antisportivo su Delaere che fa 72-66.

Dikaioulakos disegna una perfetta rimessa d’attacco per la tripla di Mabrey ma alla fine, nella lotteria dei tiri liberi, il Famila Wuber non riesce a completare la rimonta che si ferma sul 73-72 per la vittoria nel derby dell’Umana Reyer.



Il tabellino di Umana Reyer Venezia - Famila Wuber Schio 73 - 72 d1ts (22-12, 37-28, 53-47, 64-64, 73-72)

UMANA REYER VENEZIA: Villa M., Delaere* 17 (4/8, 2/4), Pan, Cubaj, Madera, Yasuma*, Franchini NE, Santucci* 11 (4/9, 0/3), Shepard* 25 (11/16 da 2), Kuier* 20 (5/10, 2/3), Nicolodi Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 24/50 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 48 10+38 (Shepard 14) - Assist: 19 (Santucci 5) - Palle Recuperate: 2 (Santucci 1) - Palle Perse: 15 (Shepard 4) - Cinque Falli: Santucci

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 23 (4/12, 3/8), Bestagno 4 (2/3, 0/2), Sottana 5 (1/3, 1/2), Verona C.*, Howard* 12 (3/8, 2/8), Sventoraite 2 (1/2 da 2), Crippa 3 (1/3, 0/2), Keys* 8 (4/5, 0/2), Penna 2 (1/2, 0/1), Ndour Gueye* 13 (5/10, 0/1) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 22/50 - Tiri da 3: 6/30 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 44 16+28 (Ndour Gueye 12) - Assist: 17 (Sottana 5) - Palle Recuperate: 6 (Mabrey 1) - Palle Perse: 8 (Mabrey 2) Arbitri: Bartoli E., Lucotti M., Frosolini I.