Serie A1 femminile, Famila Schio senza problemi su Lucca: la vittoria è larghissima

Dopo la straordinaria impresa in settimana sulle campionesse d’Europa di Sopron, il Famila Wuber Schio gestisce bene la pratica Lucca indirizzando la partita già nel primo tempo con ben 30 punti di vantaggio.

La vittoria finale per 109-51 porta la firma di tutte le orange con un minutaggio estremamente misurato e ridotto per le protagoniste di mercoledì e con tanto spazio per le altre. Ben sei le scledensi in doppia cifra con una Howard da 18 punti in 13 minuti e una Ndour da 12 punti e 13 rimbalzi in 15 minuti.

Jasmine Keys, con i suoi 9 punti, festeggia il traguardo dei 3000 punti in carriera. Lucca, con il roster già cronicamente corto, ha dovuto pure rinunciare a Treffers in panchina solo per onor di firma.

La partita - Poca precisione al tiro e ritmi alti contraddistinguono i primi minuti di gioco: Schio fa la voce grossa a rimbalzo d’attacco con Ndour e Keys ma Miccoli e Tulonen pescano un paio di buone conclusioni dall’arco per il primo vantaggio sull’8-10.

Il Famila esce alla perfezione dal timeout di Dikaioulakos e confeziona un break di 9-0 nel segno di Howard. Bocchetti prova a metterci una pezza dalla distanza e ridestare Lucca che con Tulonen torna a meno cinque. Howard, però, è completamente on fire, segna 8 degli ultimi dieci punti scledensi compresa una tripla in step back a battere la sirena del primo quarto: 31-20.

Se la prima frazione è stata nel segno di Howard, la seconda porta la firma di Mestdagh: la belga colpisce dalla lunga distanza per il 38-22 e aggiunge un altro paio di canestri che, con l’aiuto di una Bestagno brava sempre a divincolarsi ed avvitarsi sotto canestro, fanno volare le orange oltre i 20 punti di vantaggio.

Dall’altra parte Natali e Gilli mostrano un paio di pezzi di bravura ma semplicemente c’è troppo Schio per Lucca: 62-31 a metà gara. Con la gara già indirizzata nel primo tempo per le orange si tratterebbe solo di gestire il divario ma c’è ancora spazio per alcuni exploit personali: come quello di Cocca Verona che segna 7 punti nel quarto.

Sale di livello anche la prestazione di Sventoraite che raggiunge la doppia cifra personale. A segno pure Sottana e Crippa che non avevano ancora trovato la via del canestro. Nell’ultimo quarto è Elisa Penna a trovare fiducia e continuità nelle segnature mentre Lucca incassa un 19-0 di break che allarga la forbice fra le due formazioni.

Frustaci, fin qui a quota zero, segna sette punti consecutivi per le sue per smuoverle da quota 40. Nel frattempo Verona abbatte la soglia dei 100 punti mentre Penna in lunetta mette in ghiaccio il risultato finale di 109-51.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 109 - 51 (31-20, 62-31, 84-40, 109-51)

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 8 (4/7 da 2), Mestdagh 15 (3/3, 3/5), Sottana* 2 (1/3, 0/2), Verona 15 (5/7, 1/2), Howard* 18 (3/4, 4/7), Sventoraite 13 (5/8 da 2), Crippa* 4 (2/4 da 2), Keys* 9 (4/5 da 2), Penna 13 (3/8, 1/2), Ndour Gueye* 12 (6/8, 0/1) Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 36/57 - Tiri da 3: 9/19 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 56 16+40 (Ndour Gueye 13) - Assist: 28 (Sottana 8) - Palle Recuperate: 5 (Verona 3) - Palle Perse: 10 (Verona 2)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto, Treffers NE, Natali* 7 (1/5, 1/3), Tulonen* 13 (2/6, 3/7), Parmesani 4 (2/6 da 2), Bocchetti* 9 (3/7, 1/8), Miccoli* 5 (1/2, 1/2), Gilli 2 (0/1, 0/2), Frustaci 8 (1/2, 2/5), Morrison* 3 (1/5, 0/3) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 11/35 - Tiri da 3: 8/30 - Tiri Liberi: 5/9 - Rimbalzi: 27 9+18 (Tulonen 7) - Assist: 10 (Gilli 3) - Palle Recuperate: 6 (Miccoli 2) - Palle Perse: 13 (Tulonen 3) - Cinque Falli: Miccoli Arbitri: Dionisi A., Calella D., Corrias C.