Serie A1 femminile, al PalaRomare una vera battaglia: il Famila Schio si impone su Campobasso

Un’altra vittoria con finale al cardiopalma per il Famila Wuber Schio che si impone 65-62 su una Molisana Campobasso estremamente battagliera che assapora fino alla fine il gusto di espugnare il PalaRomare.

Ci pensa però Marina Mabrey con i suoi 32 punti a scacciare quest’incubo, in una serata in cui le compagne hanno fatto molta più fatica a livello realizzativo.

A consentire questa vittoria, però, anche il buon lavoro sotto le plance di tutta la squadra con ben 14 rimbalzi offensivi catturati a garantire extra possessi in una serata dalle polveri bagnate; ma anche l’intensità difensiva che ha costretto Campobasso a ben 25 palle perse.

Come ammesso da coach Dikaioulakos in sede di conferenza stampa: "Sicuramente la testa era già a Sopron, inutile nascondere che quella di mercoledì sarà la partita più importante della nostra stagione fin qui”.

La partita - C’è una protagonista indiscussa in campo nel primo quarto ed è Marina Mabrey che segna 15 dei 17 punti orange: la guardia scledense monetizza ogni possesso mentre le compagne non riescono a fare altrettanto. Guida con la tripla del 9-4 il vantaggio Famila, conduce il break di 6-0 in lunetta per il 17-18 dei primi 10 minuti.

Mentre Dikaioulakos le concede qualche minuto di riposo Ndour e Howard costruiscono il parziale di 7-0 con cui si apre il secondo quarto. Nonostante le tante palle perse, con pazienza e determinazione Campobasso rimane in scia con le ottime giocate di Quinonez e la solidità di Narviciute (prendendo il posto di una Milapie che si infortuna) che mette sabbia negli ingranaggi delle lunghe scledensi.

Al rientro in campo Mabrey segna altri 7 punti ma un’ingenuità difensiva di Howard manda Quinonez in lunetta a tempo scaduto: 33-30. La pausa lunga non abbassa la temperatura in campo: 3 falli in attacco fischiati al Famila Wuber fanno imbestialire coach Dikaioulakos punito con un fallo tecnico.

Proteste che smuovono le orange che trovano canestri ora anche da Verona, Sottana e Keys per il primo (e unico) vantaggio in doppia cifra: 44-33. Nel momento di massima difficoltà La Molisana non si sfalda ma trova l’energia per rientrare con una Parks finora silente che inizia a macinare punti: 48-44 al trentesimo.

Due contropiedi di Quinonez (gestiti da veterana pur a soli 16 anni) e la tripla di Trimboli valgono il sorpasso ospite mentre Schio impiega 3 minuti per trovare un canestro dal campo con Ndour. Sottana, Howard e Mabrey superano sul 57-54 ma Parks riesce a ricucire e a impattare a quota 58.

Mabrey trova poi una tripla allo scadere clamorosa che fa esplodere il Romare e segna di fatto la partita con un minuto poco più da giocare perché Campobasso poi non segna più se non all’ultimo secondo con Abdi il canestro del definitivo 65-62.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - La Molisana Magnolia Campobasso 65 - 62 (17-18, 33-30, 48-44, 65-62)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 32 (6/11, 4/8), Bestagno, Sottana 5 (1/1, 1/4), Verona* 4 (2/5, 0/2), Howard* 7 (1/8, 1/6), Sventoraite 4 (2/3 da 2), Crippa, Keys* 5 (2/4, 0/1), Penna, Ndour Gueye* 8 (4/7, 0/2) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 6/25 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 37 14+23 (Howard 11) - Assist: 17 (Verona 5) - Palle Recuperate: 13 (Mabrey 4) - Palle Perse: 13 (Bestagno 3)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Narviciute 3 (1/5 da 2), Togliani NE, Trozzola, Kacerik 1 (0/0, 0/0), Trimboli* 13 (1/2, 3/5), Quinonez Mina 18 (8/13, 0/2), Milapie* 2 (1/2 da 2), Battisodo* 3 (0/1, 1/1), Parks* 12 (3/8, 1/5), Abdi* 10 (3/3, 0/2) Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 37 5+32 (Parks 7) - Assist: 13 (Battisodo 4) - Palle Recuperate: 7 (Narviciute 4) - Palle Perse: 25 (Milapie 6) Arbitri: Foti D., Ferrara C., Lanciotti V.