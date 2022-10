Serie A1 femminile, a Crema arriva la terza vittoria consecutiva per il Famila Schio

Squadra in casa

Continua il cammino perfetto del Famila Wuber Schio in Techfind Serie A1: a Crema le scledensi si impongono per 62-87 in una partita già decisa a fine primo tempo.

Nella seconda metà spazio a tanti esperimenti per coach Dikaioulakos, mentre coach Piazza ottiene dalle sue ragazze una reazione d’orgoglio che rende la gara molto interessante.

Schio gioca una partita pressoché perfetta nei primi venti minuti dove non gira a meraviglia solo il tiro dall’arco. Stupende le prestazioni di Verona e Ndour che hanno messo in crisi la difesa avversaria questa sera.

Coach Dikaioulakos commenta: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene e costruito il vantaggio decisivo. Nel secondo abbiamo fatto degli esperimenti e giocato comunque una partita praticamente già indirizzata, quindi è stato un ritmo più altalenante. Comunque nessuna delle due squadre è al 100% e credo che Crema potrà togliersi belle soddisfazioni quest’anno”.

Gli fa eco Costanza Verona: “Abbiamo approcciato bene la partita, correndo tanto in contropiede sia con le esterne che con le lunghe. Crema nel finale ha aumentato l’intensità e segnato con troppa facilità: doppia migliorare su questo aspetto”.

La partita - Nel primo quarto emerge tutta la differenza di categoria tra le due formazioni: Schio apre con un parziale di 0-10 (con già 2 contropiedi di Verona) che arriva fino al 3-19 senza errori dal campo. L’ingresso di Conte per Crema dà un po’ di verve che permette alle lombarde di muovere il tabellone; dall’altra parte Sottana, in uscita dalla panchina, segna 7 punti in un amen che fanno volare le scledensi sul 14-33.

Calano le percentuali di realizzazione delle campionesse d’Italia anche per una difesa casalinga più tenace che concede viaggi in lunetta invece di facili canestri. Il ritorno di Verona e Ndour (le migliori in campo, entrambe già in doppia cifra), fa volare nuovamente Schio sul massimo vantaggio: 25-53 a metà gara.

Con Howard, Ndour e Keys il Famila tocca anche il +34 ma Crema risponde d’orgoglio alzando il livello della propria prestazione da qui a fine gara: 11-2 di contro parziale che dà entusiasmo ad un PalaCremonesi tutto esaurito. Penna sblocca Schio dall’arco ed il terzo quarto si chiude 42-67.

Nell’ultima frazione coach Dikaioulakos propone un quintetto tutto italiano ma che fatica a pareggiare l’intensità di una Parking Graf ora davvero agguerrita: il rientro di Ndour e Howard aiuta in questo senso anche se è Verona la più performante tra le orange. C’è anche il tempo per Mestdagh di sbloccarsi dall’arco per una gara che si chiude sul punteggio di 62-87.

Il tabellino di Basket Team Crema Parking Graf Crema - Famila Wuber Schio 62-87 (14-33, 35-53, 42-67)

Parking Graf Crema: Melchiori 6, Nori 2, Conte 13, Kaba 8, Capoferri ne, Radaelli ne, Caccialanza ne, Severgnini ne, Rizzi 3, Pappalardo 2, Dickey 14, Meresz 14

Famila Wuber Schio: Bestagno 7, Mestdagh 3, Sottana 10, Verona 19, Howard 11, Crippa ne, Keys 6, Penna 7, Zahui 3, Ndour 21