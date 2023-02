Serie A1 femminile, il Famila Schio espugna il PalaEinaudi di Moncalieri

Seconda partita consecutiva oltre quota 90 punti per il Famila Wuber che, dopo un primo quarto equilibrato, indirizza la contesa con un secondo periodo da 7-26. Tutte le orange chiudono con almeno un canestro mandato a segno, trascinate dagli high di Verona (17 punti e 7 assist) e Ndour (16 punti).

In tribuna questa volta Mabrey mentre, ancora una volta, coach Dikaioulakos ha gestito al meglio l’impiego delle sue giocatrici: Bestagno la più utilizzata con 24 minuti.

La partita - Primo tempo dai due volti Ottimo approccio alla gara delle orange (oggi in casacca blu da trasferta) che al 2’ volano già sullo 0-7 trascinate da Verona, non nuova a fiammate nei primi minuti di gara. Entrambe le squadre coinvolgono tanto le proprie lunghe, da una parte Ndour dall’altra Katshitshi e Westbeld con l’americana che punisce due volte dall’arco e impatta a quota 15 al 6’. Al rientro dal timeout di Dikaioulakos si scatena Howard autrice di un break personale di 9-0 che chiude il primo quarto sul 21-26

. L’ingresso delle italiane (Sottana, Crippa, Bestagno, Penna e Keys) permette di migliorare i meccanismi difensivi senza far mancare nulla in fase d’attacco. La capitana orange sigla il primo vantaggio in doppia cifra (28-39) che apre un break clamoroso di 15-0 con l’aiuto anche di Mestdagh, Ndour (che vola in doppia cifra), Verona e Penna: 28-52 alla pausa lunga.

Venti minuti molto equilibrati Come contro Brescia, i secondi 20 minuti risultano molto più equilibrati con Schio che non ha bisogno di spingere troppo e Moncalieri che cerca di contenere lo svantaggio. Il terzo quarto è uno show di triple (7 mandate a segno, tante quante nei primi 20 minuti) con Verona “Re Mida” a trasformare in oro qualsiasi pallone passi per le sue mani.

Dall’altra parte buon contributo delle subentranti Sklepowicz e Salvini: 47-71. Difensivamente, la prima metà dell’ultimo quarto è davvero convincente da parte del Famila Wuber che mette la giusta pressione, con i giusti tempi all’attacco di casa. Crippa, unica giocatrice ancora a secco, segna il canestro del 51-79 ma poi, completamente on fire, insacca ogni pallone buono e in un amen vola in doppia cifra, così come Reggiani che piazza un paio di lodevoli triple per il 66-93 finale.

Il tabellino di Akronos Tech Moncalieri - Famila Wuber Schio 66 - 93 (21-26, 28-52, 47-71, 66-93)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Cherubini, Landi Alessia*, Reggiani* 15 (1/8, 4/6), Sklepowicz 5 (1/4, 1/2), Land Ariannai, Katshitshi* 10 (5/5 da 2), Westbeld* 16 (1/7, 4/11), Mitchell* 7 (2/8, 1/1), Salvini 5 (1/2 da 3), Trehub 8 (4/9 da 2), Nicora, Jakpa NE Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 14/44 - Tiri da 3: 11/23 - Tiri Liberi: 5/6 - Rimbalzi: 29 9+20 (Westbeld 8) - Assist: 16 (Landi 3) - Palle Recuperate: 5 (Mitchell 3) - Palle Perse: 14 (Sklepowicz 3)

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 7 (2/5, 1/1), Mestdagh* 9 (2/2, 0/2), Sottana 8 (4/5, 0/2), Verona* 17 (4/5, 3/3), Howard* 11 (4/5, 1/4), Crippa 11 (1/3, 2/3), Keys 6 (0/2, 1/2), Penna 2 (1/4, 0/2), Zahui Bazoukou* 6 (2/3, 0/2), Ndour Gueye* 16 (7/10 da 2) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 27/44 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 15/18 - Rimbalzi: 43 11+32 (Keys 10) - Assist: 22 (Verona 7) - Palle Recuperate: 9 (Mestdagh 2) - Palle Perse: 12 (Ndour Gueye 3) Arbitri: Salustri V., Bettini C., Pratico' F.