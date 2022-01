Famila Schio, parte la campagna per il rinnovo degli abbonamenti

Il 2021 delle orange si è concluso nel migliore dei modi. Da un lato la vittoria sulla Dinamo Sassari ha permesso al Wuber Famila Schio di rimanere imbattuto nel campionato di Serie A1 Techfind di basket femminile; mentre il successo sul Sopron ha consentito di rimanere agganciate al gruppo di testa dell’Eurolega.

"Non c’è momento migliore di questo - si legge in una nota di stampa del club scledense - per rinnovare l’abbonamento per la seconda parte di stagione e continuare a sostenere le orange al PalaRomare ora che si entra nella fase calda delle competizioni".

Per andare incontro alle difficoltà dettate dal momento la società si è impegnata ad abbassare ulteriormente i prezzi degli abbonamenti così da permettere a tutti di godere dello spettacolo offerto in campo da Dotto e compagne.Di seguito tutti i dettagli per rinnovare gli abbonamenti alla stagione 2021-2022

Mercoledì 5 gennaio 2022 dalle ore 17 alle ore 20 al PalaRomare sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento. Per mantenere il posto utilizzato finora è indispensabile presentarsi con l’abbonamento utilizzato nella prima parte di stagione.

Ecco i prezzi per poter seguire tutte le partite dei prossimi mesi.

Sedie gialle intero 50 € ridotto under 18 e over 65 30 €

Sedie rosse intero 45 € ridotto under 18 e over 65 25 €

Si ricorda che i bambini sotto i 4 anni hanno accesso gratuito alle partite. Le persone affette da disabilità possono richiedere un accredito per l’ingresso alle partite. È necessario inviare una mail di richiesta 24 ore prima della gara a biglietteria@familabasket.it.