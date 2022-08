Serie A1 femminile, iniziato il raduno del Wuber Famila Schio

Tanto sudore ma anche tanto divertimento nel primo giorno di raduno del Famila Wuber Schio edizione 2022-2023. Dopo i colloqui ed i test atletici della mattina, il gruppo si è ritrovato per il primo allenamento collettivo agli ordini della preparatrice Todeschini ed in seguito dei coach Dikaioulakos, Precas e Fontana.

Oltre alle atlete della WNBA Mabrey (impegnata nei playoff con la sua Dallas) e Howard (fresca vincitrice del premio Rookie of the Year e convocata al training camp della nazionale USA), mancava solo Ndour arrivata in serata a causa di un ritardo nel suo volo aereo.

Con il gruppo senior erano presenti anche alcune giovani che affronteranno poi la stagione con la società satellite del Basket Sarcedo.

Alle 19.30, infine, porte aperte ai tifosi per un primo caloroso saluto alla squadra, festeggiata e acclamata per il fantastico triplete conquistato l’anno scorso e per trasmettere grande fiducia per la stagione che sta per iniziare.

ELISA PENNA PRESENTA IL RITIRO DEL WUBER FAMILA SCHIO