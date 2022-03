Il Famila Schio vince 38-82 contro la Gesam Lucca ridotta ai minimi termini

Squadra in casa

Il Famila Wuber vince a Lucca 38-82 una partita surreale, nel recupero della quattordicesima giornata di Techfind Serie A1. La Gesam Gas si è potuta presentare con solo cinque giocatrici dal momento che il resto della squadra presenta sintomi assoggettabili al Covid-19; la Federazione non ha però concesso il rinvio della gara che si è rivelata essere un allenamento per le orange, anch’esse prive di De Shields, Dotto e Mestdagh. Importante sottolineare anche l’età delle giocatrici toscane scese in campo: esclusa Kaczmarczyk (classe 1989), Gilli e Natali hanno 20 anni, Azzi 18 e Valentino 17.

La sfida si è svolta al piccolo trotto con Schio che ha onorato la partita nel rispetto dell’avversaria. C’è davvero poco da raccontare con il Famila avanti 10-30 al decimo e 25-53 a metà gara: particolarmente preciso dall’arco (13/26 alla fine) con Beatrice Del Pero a segno con 5 triple come Laksa. Nel secondo tempo sono arrivati i primi punti di Martina Mutterle, proveniente dalle giovanili orange, aggregata alla squadra in questa trasferta.

Davvero encomiabile lo spirito dei tifosi lucchesi che hanno sostenuto la propria squadra, ridotta ai minimi termini e hanno accompagnato il finale di partita con uno scrosciante applauso per quanto fatto vedere in campo dalle proprie giocatrici.

Il tabellino ufficiale di Gesam Lucca-Famila Schio 38 - 82 (10-30, 25-53, 29-66, 38-82)



GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi* 4 (0/4, 1/7), Natali* 21 (6/13, 3/7), Kaczmarczyk* 6 (3/5, 0/3), Valentino* 4 (2/9, 0/1), Gilli* 3 (1/5, 0/6) Allenatore: Andreoli L.



Tiri da 2: 12/36 - Tiri da 3: 4/24 - Tiri Liberi: 2/4 - Rimbalzi: 26 6+20 (Kaczmarczyk 10) - Assist: 11 (Gilli 5) - Palle Recuperate: 7 (Kaczmarczyk 2) - Palle Perse: 7 (Azzi 2)



FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero 17 (1/1, 5/9), Gaye 10 (5/8 da 2), Sottana 2 (1/2 da 2), Gruda* 6 (3/4 da 2), Verona* 9 (3/4, 1/5), Crippa* 5 (1/2, 1/4), Andre' 6 (2/3 da 2), Keys* 6 (1/3, 1/1), Laksa* 17 (1/1, 5/7), Mutterle 4 (2/8 da 2) Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 20/36 - Tiri da 3: 13/26 - Tiri Liberi: 3/5 - Rimbalzi: 50 11+39 (Gaye 13) - Assist: 20 (Verona 8) - Palle Recuperate: 3 (Sottana 1) - Palle Perse: 12 (Mutterle 3)



Arbitri: Maschio D., Ursi S., Miniati G.