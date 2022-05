Il Famila Schio è Campione d'Italia, per le Orange Undicesimo titolo in bacheca

Il Famila Wuber Schio supera la Virtus Segafredo Bologna per 69-84, in gara 4 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1 di Basket femminile, e si laurea Campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia.



E' stata una serie bellissima quella tra le scledensi e le virtussine; una serie, terminata 3-1, nella quale le compagini in gioco hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo sul campo, accompagnato da quello, altrettanto suggestivo, sugli spalti del PalaDozza e del PalaRomare.

MVP delle Finali Scudetto è stata eletta Kitija Laksa, autentica mattatrice della stagione del Famila Wuber Schio in questa stagione. L’unica cestista nella storia a conquistare tutti i titoli di MVP (Supercoppa, Coppa Italia e Finali Scudetto).

La partita - Primi 5′ di gara equilibrati, Gruda fa la voce grossa sotto le plance mentre la Virtus risponde con Dojkic che dall’arco punisce le sue avverarie (11-11), Schio prova a piazzare il primo vero strappo della gara, con protagoniste la pivot francese e Laksa, mentre la Segafredo si affida alle triple della play croata che riporta a -4 le sue compagne (14-18). Altro break delle avversarie, la Virtus fatica a tenere in difesa e i primi 10′ di gioco si chiudono sul punteggio di 16 a 24.

Secondo quarto complicato per le V Nere di Coach Gianolla che faticano a contenere l’energia e la fisicità ospite, Sottana e compagne toccano il +19 prima che Zandalasini possa penetrare in area ed appoggiare a rete (31-48), Gruda fa 2/2 ai liberi e il primo tempo si chiude sul parziale di 31 a 50.

Nel terzo quarto la Segafredo prova a pareggiare la fisicità ospite senza però riuscire a ricucire lo svantaggio accumulato in precedenza, Sottana mette la tripla e la Virtus sprofonda a -24, ma nonostante tutto il pubblico di fede bianconera continua a sostere le ragazze di Coach Gianolla protagoniste di una storica cavalcata che verrà ricordata negli anni a venire, tripla di Barberis due giri in lunetta per parte fissano il puteggio sul 49 a 71 dopo 30′ di sfida.

La Virtus prova a tenere vive le speranze di rimonta con Dojkic e Zandalasini, le azioni delle virtussine trovano l’ovazione del pubblico ma ormai le speranze di andare a Gara-5 sono ridotte al lumicino, Schio tiene a distanza le ragazze di Coach Gianolla, Laksa e Gruda continuano a trovare vita facile da tre punti e lo Scudetto numero 11 è sempre più vicino. Non c’è più tempo, al Paladozza, davanti ad una grande cornice di pubblico trionfa Schio

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 69 - 84 (16-24, 31-50, 49-71, 69-84)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer, Pasa* 11 (2/4, 1/2), Tassinari NE, Ciavarella NE, Barberis 10 (1/2, 2/5), Dojkic* 26 (6/8, 2/7), Battisodo 2 (0/2, 0/2), Turner* 4 (2/5 da 2), Zandalasini* 13 (5/8, 1/4), Cinili* 3 (0/5, 1/5)

Allenatore: Gianolla A.



Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 7/27 - Tiri Liberi: 16/20 - Rimbalzi: 31 8+23 (Turner 8) - Assist: 15 (Dojkic 3) - Palle Recuperate: 9 (Dojkic 4) - Palle Perse: 11 (Zandalasini 3)



FAMILA WUBER SCHIO: De Shields 6 (1/5, 1/2), Del Pero NE, Sottana 12 (1/2, 2/6), Gruda* 22 (9/12 da 2), Verona*, Crippa* 7 (2/3, 1/4), Andre' 6 (2/7 da 2), Dotto 2 (1/3 da 2), Keys* 8 (4/5, 0/2), Laksa* 21 (2/3, 5/11), Collier NE, Mutterle NE Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 22/40 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 43 12+31 (Gruda 9) - Assist: 18 (Sottana 5) - Palle Recuperate: 7 (Gruda 2) - Palle Perse: 15 (Sottana 4)



Arbitri: Valleriani D., Barbiero M., Nuara S.