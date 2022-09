Il Famila Wuber vince il Trofeo Città di Schio: superata l'Allianz GEAS in finale

Il Famila Wuber conquista il Trofeo Città di Schio superando in finale l’Allianz Geas Sesto San Giovanni per 90-56.

Una partita in equilibrio solo nel primo quarto, nel quale Schio ha dovuto prendere le misure di un avversario attento in fase difensiva e spinoso in quella d’attacco. Poi l’ottima presenza a rimbalzo delle lunghe (41 a 24 i rimbalzi), unita ad una grande precisione dall’arco delle esterne (10/27), hanno condotto a parziali importanti che hanno tenuto alla distanza le rossonere.

Positiva la prova sostanzialmente di tutto il roster che è stato schierato quasi sempre in due quintetti distinti che coach Dikaioulakos ha ruotato completamente più volte nei 40 minuti.

Tra le più incisive Costanza Verona con 14 punti, 5 assist e 4 palle rubate, e Astou Ndour 15 punti, 7 rimbalzi e 4 falli subiti.

Terzo posto per la Reyer Venezia che supera in volata una combattiva Brixia per 70-64. Per il Famila l’ultimo appuntamento di precampionato sarà giovedì, ancora in casa, contro Basket Team Crema.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Allianz Geas 90-56 (19-17, 42-29, 70-46)

Famila Wuber Schio: Kristinaki 7, Bestagno M 5, Mestdagh 11, Sottana 9, Sivka 0, Verona 14, Crippa 2, Campisano 8, Keys 10, Penna 9, Zahui ne, Ndour 15

Allianz Geas: Dotto 11, Moore 15, Begic 11, Gorini ne, Bestagno E 0, Tava 0, Trucco 9, Panzera 10, Rosemini 0, Ramon 0