Ritorna la Serie A1, il Famila Wuber Schio impegnato a Costa Masnaga

Terminata la prima sosta per gli impegni delle nazionali, impegni che hanno coinvolto Dikaioulakos, Keys, Gruda, Laksa, Precas e Verona per il Famila Wuber Schio è tempo di tuffarsi di nuovo nel campionato di Serie A1 con la quinta trasferta di questo inizio di stagione contro le sole due partite giocate finore al PalaRomare.

La tappa è Costa Masnaga, in provincia di Lecco, che da tre anni ormai calca il più prestigioso palcoscenico del basket femminile italiano. La Limonta è, come sempre, una formazione molto giovane che ha in Matilde Villa la sua punta di diamante. La play, classe 2004, viaggia a 16,2 punti di media con un career high di 38 punti contro la Magnolia Campobasso ed è stata una delle sorprese più piacevoli del doppio impegno delle azzurre di Lino Lardo.

“Giocandoci assieme l’anno scorso - ci spiega in una intervista la guardia del Famila Schio Beatrice Del Pero - ho potuto vedere la Matilde ancora bambina, ricordiamoci che ha solo 16 anni: la sua grande capacità è quello di non darlo a vedere quando è in campo. Sarà una delle giocatrici su cui porre più attenzione perché tanta parte del gioco di Costa passa per le sue mani“.

Nonostante le straordinarie prestazioni della Villa, la Limonta Costa Masnaga finora ha centrato solo due vittorie: nell’Opening Day di Moncalieri contro la Dinamo Sassari, 56-83, ed alla quinta giornata in casa contro la E-Work Faenza, 69-64.

Accanto alla Villa si segnalano la seconda migliore realizzatrice della squadra, la con 15 punti ed un pericoloso 48% al tiro dall’arco, completano il quintetto titolare Vaughn, Allievi e Jablonowski.

Sarà, inevitabilmente, una partita speciale proprio per Beatrice Del Pero che l’anno scorso era il capitano della formazione biancorossa. Formazione che ha lasciato nell'estate deò 2021 per fare il grande salto al Famila Wuber Schio. “È una grande emozione per me tornare a casa: a Costa ho fatto tutto il percorso delle giovanili, ho vinto una Coppa Italia di A2 e ho ottenuto la promozione. Si tratta della mia famiglia e sono quindi contenta di rivedere tutti“.

Quattro, si legge in una nota di stampa del clun sclendense, i precedenti tra le due squadre. Tutti a favore delle orange, il 19 dicembre 2020 la vittoria più rotonda per 107-52. Da segnalare infine, sempre in casa Famila, l'assenza di Olbis Andrè ancora a riposo dopo il brutto infortunio al naso subito a Ragusa contro la Passalacqua nell’ultima di campionato e per il quale ha subito poi un’operazione chirurgica. Rientra invece ufficialmente Valeria De Pretto che ha completato il percorso di recupero dall’operazione estiva al ginocchio. Diretta streaming su LBFTV alle ore 18.