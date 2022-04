Serie A1 femminile, il Famila Schio supera Ragusa e raggiunge in finale la Virtus Bologna

Squadra in casa

Squadra in casa Famila Schio

Sarà Famila Schio-Virtus Segafredo Bologna la finale che assegnerò lo Scudetto 2022 del Campionato di Serie A1 di basket femminile. E' questo il verdetto, inappellabile, delle due partite di Gara 3 delle Semifinali Playoff disputate nel pomeriggio di domenica 24 aprile.

Il Famila Wuber Schio si libera, in maniera abbastanza perentoria della pur ottima Passalacqua Ragusa. Le scledensi vincono 71-59 al termine di un match di parziali e controparziali con Schio che gioca meglio la parte iniziale del match, Ragusa rientra con le triple di Kuier e Romeo, ma le orange chiudono avanti, 38-33 a metà gara.

Nel terzo quarto arriva un nuovo strappo del Famila Schio con relativa risposta della Passalacque Ragusa. Nonostante questo il Famila chiude sul +6, 52-46 il parziale, al minuto 30'. Nell'ultimo quarto di gioco la maggiore esperienza delle giocatrici di Schio, unita ad una maggiore lucidità, porta alla vittoria del Famila. Finisce con un chiaro +12, 71-59 il risultato alla sirena.

Da segnalare per il Famila Schio le ottime prove di Gruda e Verona che chiudono rispettivamente con 16 e 11 punti a referto. Per Ragusa molto bene la Kuier, 15 punti e 9 rimbalzi ma insufficenti ad evitare il ko per la squadra siciliana.

Adesso è tempo di finale Scudetto, al meglio delle 5 gare. Si parte, verosimilmente domenica 1 maggio al PalaRomare.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Passalacqua Ragusa 71 - 59 (22-12, 38-33, 52-46, 71-59)



FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero NE, Mestdagh* 3 (0/1, 0/7), Sottana 10 (1/3, 2/4), Gruda* 16 (7/12 da 2), Verona 11 (2/3, 2/3), Crippa, Andre' 10 (5/9 da 2), Dotto*, Keys* 7 (2/3, 1/2), Laksa* 14 (2/4, 2/5)

Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 19/40 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 40 12+28 (Andre' 9) - Assist: 20 (Sottana 6) - Palle Recuperate: 8 (Andre' 3) - Palle Perse: 14 (Gruda 5)



PASSALACQUA RAGUSA: Chessari NE, Romeo* 11 (1/2, 3/5), Kacerik* 2 (1/2, 0/1), Bucchieri NE, Spinelli 2 (1/2 da 2), Santucci 3 (1/3 da 2), Hebard* 10 (4/9, 0/2), Taylor* 13 (3/11 da 2), Ostarello 3 (1/1 da 3), Kuier* 15 (3/5, 3/9) Allenatore: Recupido G.



Tiri da 2: 14/34 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 29 4+25 (Kuier 9) - Assist: 14 (Romeo 3) - Palle Recuperate: 8 (Santucci 3) - Palle Perse: 17 (Romeo 6) - Cinque Falli: Santucci



Arbitri: Martellosio M., Terranova F., Perocco A.