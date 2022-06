Serie A1 femminile, Famila Schio: ecco le conferme per la stagione 2022-2023

"Mestdagh, Sottana, Verona, Crippa e Keys. Ecco la base del gruppo su cui prenderà forma il Famila Wuber per la stagione 2022/23". Lo comunica in una nota di stampa il Famila Wuber Schio. Alla guida confermatissimo il trio Dikaioulakos, Precas, Fontana.

"È stata una stagione straordinaria - prosegue la nota - quella conclusasi il mese scorso, nella quale Schio, vincitore del triplete scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ha centrato tutti gli obiettivi stagionali tranne la qualificazioni alle Final 4 di Eurolega, sfuggita davvero per un soffio".

L’obiettivo delle scledensi per il prossimo è, ovviamente, quello di cercare di ripetersi nonostante il livello di competitività, in Italia e in Europa, si stia alzando sempre di più. Per questo motivo è stato confermato tutto lo staff tecnico e un blocco importante di giocatrici italiane, oltre a Mestdagh: le strade si sono invece separate con DeShields, Del Pero, Gaye, Gruda, Andrè, Dotto e Laksa.

"Nei prossimi giorni - conclude la nota - annunceremo i volti nuovi del Famila per la stagione 2022/23"

Un po’ di numeri relativamente alle atlete confermate.

#5 Kim Mestdagh

Techfind Serie A1: 19 PG | 25 MIN | 10,3 PT (59% da 2, 32% da 3) | 4,3 RIM | 2,1 PR | 2,6 AS | 12,3 VAL

Euroleague Women: 16 PG | 24,4 MIN | 10,1 PT (47% da 2, 45,6% da 3) | 2,3 RIM | 0,9 PR | 2,1 AS | 10,1 VAL

#6 Giorgia Sottana

Techfind Serie A1: 29 PG | 22 MIN | 6,9 PT (35% da 2, 31% da 3) | 2 RIM | 0,5 PR | 4,6 AS | 7 VAL

Euroleague Women: 16 PG | 26,3 MIN | 9,7 PT (39,6% da 2, 31,8% da 3) | 2,3 RIM | 0,7 PR | 4,9 AS | 8,7 VAL

#8 Costanza Verona

Techfind Serie A1: 30 PG | 16,5 MIN | 5,7 PT (48% da 2, 23% da 3) | 2,8 RIM | 0,8 PR | 3,1 AS | 6,4 VAL

Euroleague Women: 15 PG | 13,6 MIN | 4,3 PT (54,3% da 2, 11,8% da 3) | 2 RIM | 0,8 PR | 2,6 AS | 5,4 VAL

#14 Martina Crippa

Techfind Serie A1: 32 PG | 20,6 MIN | 4,9 PT (38% da 2, 37% da 3) | 3,1 RIM | 1,3 PR | 1,4 AS | 6,3 VAL

Euroleague Women: 18 PG | 11,8 MIN | 1,1 PT (43% da 2, 18,2% da 3) | 1,2 RIM | 0,6 PR | 0,8 AS | 2,3 VAL

#31 Jasmine Keys

Techfind Serie A1: 32 PG | 26,6 MIN | 10,1 PT (59% da 2, 35% da 3) | 7,6 RIM | 0,8 PR | 2,2 AS | 15,8 VAL

Euroleague Women: 18 PG | 21,7 MIN | 8,3 PT (55,6% da 2, 40% da 3) | 6 RIM | 1,2 PR | 1,1 AS | 13,4 VAL