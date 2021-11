Famila Schio, sbarca in orange la campionessa WNBA Diamond Deshields

Diamond Deshields, 26 anni per 185 cm di altezza, ala piccola è una nuova giocatrice del Famila Wuber Schio. Per l'atleta statunitense si tratta di un ritorno in orange dove aveva già giocato nella stagione 2019-2020, per lei al tempo 8 presenze e 111 punti. Esperienza interrotta al termine della pausa natalizia per via del combinato disposto di un problema alla schiena e l'interruzione della stagione per l'insorgere della pandemia da coronavirus Covid-19.



Nel frattempo Diamond Deshields ha ripreso a giocare, e alla grande, basti pensare che ha appena vinto l’anello WNBA con la maglia dei Chicago Sky. La sua è stata una grande stagione nella quale ha fornito un contributo decisivo per il successo. I dirigenti del Famila Schio sperano che la cestista possa ripetersi anche in riva al Leogra.

"Il Presidente Cestaro ha voluto fortemente rinforzare la squadra visti i numerosi impegni che dobbiamo affrontare - afferma il Direttore Generale del Famila De Angelis - La competizione interna sarà di grande stimolo per migliorarsi e siamo convinti che l’ arrivo di Diamond farà fare alla squadra un ulteriore salto di qualità".

E ancora: "È una ragazza che conosciamo bene così come il nostro allenatore che ha avuto l’occasione di allenarla in Cina. Sfrutteremo l’atletismo e la duttilità di Diamond, capace di districarsi in più ruoli”. L'arrivo della Deshields a Schio, è previsto in settimana, l'ipotesi è quella di vederla in campo già dalla partita di Eurolega contro il Galatasaray in programma il 1 dicembre al PalaRomare.