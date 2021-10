Serie A1 Femminile, il Famila Schio versione campionato è un rullo compressore

Squadra in casa

Squadra in casa Famila Schio

Il Famila Schio versione Serie A1 è davvero un rullo compressore. Ad oggi cinque vittorie su cinque partite, 365 punti fatti 244 subiti, numeri a dir poco impressionanti e che rendono plastica una superiorità al momento mai in discussione. L'esatto opposto della versione Eurolega dove le orange di Dikeoulakos arrancano e faticano ad imporre il proprio gioco.

A fare le spese dello stato di grazia della versione italiana del Famila Schio è stata oggi la Costruzione Italia Broni che, al PalaRomare, deve cedere il passo con un netto 68-37. La partita, di fatto, ha avuto storia soltanto durante il primo quarto quando Schio, in cerca dell'assetto migliore, ha concesso alle ospiti di chiudere la frazione "solo" con 5 punti di scarto, 16-11 il parziale.

Poi un netto monologo scledense. A fine primo tempo si va al riposo sul 34-18 e negli ultimi due quarti il solco si allarga prima a +26, 58-32 il parziale e poi al netto finale di +31. Con Broni che nel quarto decisivo mette a segno solo cinque punti.

Una gara con questi parziali ha davvero poco da dire se non l'obbligo di analizzare i numeri.Il Wuber Famila Schio manda a segno tutte e dieci le giocatrici del roster impegnate con Collier e Andrè che vanno in doppia cifra. Per la Collier è addirittura doppia doppia grazie ai 14 rimbalzi, di cui 13 difensivi, raccolti sotto le plance.

Per Broni prova opaca a livello collettivo. Nessuna delle atlete ospiti va in doppia cifra ed è un indicatore molto chiaro di cosa è accaduto sul parquet.

Il tabellino ufficiale di Wuber Famila Schio-Costruzioni Italia Broni 68-37. Parziali: 16-11; 18-7; 24-14; 10-5

Wuber Famila Schio: Mestdagh K. 9 Gruda S. 6 Crippa M. 6 Dotto F. (C) 3 Collier C. 13 Del Pero B. 2 Sottana G. 5 Verona C. 8 Andre' O. 12 Keys J. 4

Costruzioni Italia Broni: Bestagno E. (C) 8 Galbiati V. 8 Dedic N. 7 Perisa K. 0 Krivacevic T. 4 Albano C. 5 Repetto M. 0 Mazza F. 3 Quintiero N. 0 Castelli G. 0 Giuseppone M. 2 Bona S. 0