Serie A1 femminile, definito il calendario della stagione 2022-2023

Il Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha presentato il calendario per la stagione 2022-2023 della Serie A1 di basket femminile.

Sarà una stagione leggermente differente nella struttura rispetto alle scorse con la prima sosta per le nazionali spostata a fine novembre ed un periodo festivo ricco di partite. Il via alle danze nel weekend dell’1 e 2 ottobre con l’Opening Day di Cagliari - che segue la Supercoppa Italiana ad Alghero il 27 e 28 settembre - mentre la chiusura della regular season è prevista il 26 marzo 2023.

Il Famila Wuber Schio debutterà nel derby contro il Fila San Martino di Lupari per poi bagnare il parquet di casa tre giorni dopo contro il Geas Sesto San Giovanni ed affrontare quindi la trasferta in casa della neopromossa Crema.

Poi due settimane di fuoco con il rematch della finale scudetto contro Bologna (al PalaRomare il 16 ottobre) e la sempre infuocata sfida al PalaMinardi contro Ragusa. Mentre il 27 ottobre si alzerà anche il sipario sull’Eurolega, il mese si chiuderà con la sfida interna con Faenza, seguita da un’altra gara casalinga con Moncalieri; poi a novembre due trasferte insidiose a Campobasso e Lucca.

Al rientro dalla sosta per le nazionali subito il superclassico con Venezia (4 dicembre al PalaRomare) e le sfide con Brescia e Sassari (fuori casa) e San Giovanni Valdarno a domicilio.

Il girone di ritorno inizierà formalmente il primo giorno dell’anno a San Martino di Lupari e vedrà un gennaio con ben 5 partite di campionato e altrettante di Eurolega. In particolare, infuocata la sequenza: Salamanca, Bologna, Basket Landes, Ragusa e Cukurova. Nella prima metà di febbraio ci sarà infine la seconda finestra dedicata alle nazionali.

“Non c’è molto da commentare - commenta il DG De Angelis - tutte le squadre vanno affrontate in andata e ritorno, e sappiamo cosa serve per vincere. L’unico aspetto che salta all’occhio è la doppia sfida con Bologna e Ragusa ad ottobre, subito all’inizio di stagione: l’anno scorso invece abbiamo affrontato la Virtus nell’ultima giornata di campionato. Colgo l’occasione per augurare una buona estate a tutti i tifosi con la speranza di venire al palazzetto in tanti e sostenere le ragazze che ne avranno bisogno.”

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A1 2022-2023 DI BASKET FEMMINILE