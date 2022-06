Colpo grosso del Famila Schio: ecco Rhyne Howard prima scelta WNBA

Il mercato delle giocatrici straniere del Famila Wuber Schio si chiude con un acquisto straordinario. All’ombra del Pasubio, infatti, arriverà Rhyne Howard, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft WNBA.

Rhyne Howard, classe 2000 di 188 cm per 80 kg, sta disputando una prima stagione nel miglior campionato professionistico del mondo a livelli eccellenti: guardia/ala in forza alle Atlanta Dream è stata schierata in quintetto in tutte e 15 le gare nelle quali ha giocato con un minutaggio superiore ai 30 minuti.

Viaggia ad oltre 16 punti di media tirando con il 40% dal campo e dall’arco; cattura 4,1 rimbalzi e dispensa 2,6 assist ad allacciata di scarpe; grazie alle sue ottime qualità difensive riesce anche ad aggiungere 1,6 palloni recuperati e quasi una stoppata a gara.

Ha già segnato più di 20 punti in ben cinque gare toccando un career high di 33 punti contro Indiana il 15 maggio scorso. Grazie a queste performance, nel mese di maggio è stata premiata come Rookie del mese e giocatrice della settimana della Eastern Conference.

È la prima Rookie nella storia ad aver collezionato 4 triple e 4 stoppate al debutto in WNBA.

“Ho scelto di giocare a Schio - confida Howard - perché sento che l’Italia può essere un posto perfetto dove giocare e fare esperienza. So che la squadra è di ottimo livello e non vedo l’ora di arrivare ed essere parte di questo ambiente”.

“È una ragazza di grandissime qualità fisiche, tecniche e atletiche - la presenta il Direttore Generale De Angelis - sta segnando molto in WNBA ma è anche un ottimo difensore. Siamo convinti che una volta integrata nel sistema del basket europeo ne diventerà una stella. I tifosi saranno estasiati nel vederla all’opera con il Famila Wuber!”