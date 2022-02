Big match per il Famila Schio: al PalaRomare arriva la Virtus Bologna

Archiviata la sconfitta ad Istanbul, sconfitta indolore grazie al ko dell'Unigirona nel match con il Basket Landes che dischiude alle orange la porta dei quarti di finale di Eurolega, il Famila Wuber deve ora concentrarsi sul campionato il cui calendario si è infittito di appuntamenti di altissimo profilo.

Si comincia stasera con il recupero della tredicesima giornata di Techfind Serie A1 (ma a campi invertiti): al PalaRomare arriva la Virtus Bologna, una delle grandi contender per lo scudetto. La partita originariamente si sarebbe dovuta giocare il 2 gennaio alla Segafredo Arena.

Come Schio anche Bologna si è vista rinviare numerose gare e solo negli ultimi giorni ha trovato un minimo di continuità giocando il 5, il 10 e il 20 febbraio contro Campobasso, Sassari e Ragusa centrando tre vittorie consecutive. Per le Vu nere questa sarà inoltre la quarta trasferta consecutiva.

Quattro le bianconere in doppia cifra di media: Hines-Allen con 15,8 punti, Turner 15,1 punti e 13,1 rimbalzi, Dojkic 14,8 punti e la “quarta straniera” Zandalasini con 13,3 punti. Ci sono poi gli apporti importanti di Cinili, Barberis, Battisodo e Tassinari, senza dimenticare Ciavarella, Pasa e Laterza nelle rotazioni.

La Segafredo è il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo al Famila, cattura gli stessi rimbalzi delle orange e vanta molte altre voci statistiche simili: un ulteriore segnale dell’equilibrio che ci si attende da questa sfida.

Per Schio, ancora imbattuto in campionato (striscia straordinaria di 16 successi consecutivi) questo sarà un banco di prova davvero importante: finora, infatti, ha incontrato solo la Passalacqua Ragusa (vittorie in entrambe le occasioni) tra le big di questa Techfind Serie A1. Il calendario scledense, poi, regalerà altri incroci da brividi con la trasferta a San Martino di Lupari domenica e a Venezia mercoledì prossimo.

I precedenti: Tre vittorie orange l’anno scorso: 85-78 all’andata (partita spettacolare decisa dopo un tempo supplementare), 54-73 al ritorno e 69-73 in semifinale di Coppa Italia. Nella stagione 2019/20, invece, un altro successo scledense: 57-70 all’andata mentre non si giocò la gara di ritorno per lo scoppio della pandemia.

La partita sarà visibile in chiaro in diretta streaming e tv su LBFTV (canale 411 DTT). Da segnalare infine che Francesca Dotto è ad un passo dal traguardo dei 3000 punti in carriera (2990 al momento).

Di seguito il video dell'intervista all'Assistant Coach Alessandro Fontana