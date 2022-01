Famila Schio, ancora rinvii: non si giocano la sfida di A1 con Moncalieri e quella di Eurolega con Gdynia

Il Wuber Famila Schio comunica, in una nota di stampa che, per il perdurare di alcuni casi di positività al coronavirus Covid-19 all’interno del gruppo squadra, è stata rinviata a data da destinarsi anche la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Techfind di basket femminile, in programma domenica 9 gennaio al PalaRomare contro l’Akronos Moncalieri.

Quella con le piemontesi è la terza sfida consecutiva, la quarta complessiva, che il Famila è costretto a rimandare dopo i rinvii di Venezia del 17 dicembre, di Bologna del 2 gennaio e di Lucca in calendario per il giorno dell'Epifania.

La Fiba ha inoltre comunicato che mercoledì non si disputerà la gara di Eurolega contro Gdynia per alcuni casi positività all’interno del gruppo polacco.

“Stiamo attraversando un momento difficile che purtroppo non ha nulla a che fare con lo sport - spiega al sito ufficiale del club scledense il Direttore Generale Paolo De Angelis - Non abbiamo il numero minimo di giocatrici necessarie per disputare queste partite e la situazione sta diventando molto delicata: ora come ora dobbiamo recuperare cinque gare".

"Ci auguriamo - conclude il dirigente scledense - che la LBF e la FIP possano trovare una soluzione a questo problema, magari una finestra dedicata ai recuperi, vista la straordinarietà del periodo. Infine, voglio fare un pubblico e sentito ringraziamento al nostro staff medico, coordinato dal dott. Giovanni Sambo, che si sta facendo in quattro nell’organizzare tamponi e visite d’idoneità”.