Serie A1 Basket femminile, il Famila Schio supera l'Akronos Moncalieri e vola in testa alla classifica

Nell’anticipo della settima giornata della Techfind Serie A1 il Famila Wuber Schio supera abbastanza agevolmente al PalaRomare l’Akronos Moncalieri per 74-54 e si prende il temporaneo primato solitario della classifica in attesa della gara di domani della Reyer Venezia a Lucca.

Pur incerottato (assenti Sagerer, Cordola e Tagliamento) Moncalieri si è mantenuto a contatto per 25 minuti buoni fino a quando le orange non hanno dato la spallata decisiva con un break di 9-0 che ha condotto ai 20 punti di vantaggio gestiti fino al termine.

Splendida prova delle tre lunghe con Keys leader da 17 punti e 7 rimbalzi, Bestagno quasi perfetta dal campo e Zahui con ritrovata fiducia e sorriso. Serata storta, invece, per Penna ed Howard che non sono riuscite a fornire il loro classico contributo alla causa scledense.

La partita - Il primo quarto ha una grande protagonista in Mitchell, autrice dei primi 9 punti ospiti, che trovano risposta in Zahui e Crippa che segna la tripla al primo pallone toccato per il 17-11 della prima sirena.

La seconda frazione si apre invece con l’antisportivo di Reggiani (che spende presto 3 falli personali) e che lancia il primo tentativo di fuga casalinga: le triple di Mestdagh e Mabrey costringono coach Spanu al timeout. L’Akronos ne esce rivitalizzato e chiude i rubinetti dell’attacco avversario tornando fino al -10 con Landi e Westbeld.



Una tripla di Howard (unici punti della sua gara) e i canestri di Mabrey e Zahui chiudono il primo tempo sul 38-25.

Al rientro in campo inizia lo show delle lunghe: da una parte Westbeld, dall’altra Zahui e Keys sono le fautrici di quasi tutte le realizzazioni del quarto.

Tra l’altro, un canestro di Moncalieri, realizzato probabilmente a 24” scaduti, scalda il pubblico del PalaRomare e gli animi sul parquet: al 26’ fallo tecnico fischiato a Sottana per proteste e gara che svolta con il parziale di 9-0 orange che chiude il quarto sul 63-44 con splendida tripla di Mestdagh da rimessa laterale.

Ultimi dieci minuti giocati a ritmi più compassati a risultato già acquisito: Verona ne approfitta per smuovere il proprio tabellino, Keys per diventare la top scorer del Famila. Finisce con un rotondo 74-54 per la settima vittoria scledense in campionato.

Il tabellino di Famila Wuber Schio - Akronos Tech Libertas Moncalieri 74 - 54 (17-11, 38-25, 63-44, 74-54)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 14 (4/11, 1/3), Bestagno 12 (4/4, 0/1), Mestdagh 6 (0/1, 2/6), Sottana, Verona* 7 (2/4, 1/2), Howard* 3 (0/3, 1/6), Crippa 3 (1/1 da 3), Keys* 17 (6/7, 1/1), Penna, Zahui Bazoukou* 12 (6/9 da 2) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 22/44 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 39 11+28 (Mestdagh 7) - Assist: 22 (Sottana 7) - Palle Recuperate: 13 (Verona 3) - Palle Perse: 14 (Verona 4)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Landi* 6 (3/5, 0/2), Sklepowicz 2 (1/1, 0/1), Reggiani* 2 (1/4 da 2), Landi, Katshitshi* 4 (2/6 da 2), Westbeld* 13 (6/15, 0/4), Mitchell* 18 (6/10, 2/5), Salvini, Nicora, Jakpa 2 (1/3 da 2), Giacomelli 7 (2/5, 1/2) Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 22/50 - Tiri da 3: 3/14 - Tiri Liberi: 1/6 - Rimbalzi: 40 13+27 (Westbeld 9) - Assist: 14 (Reggiani 4) - Palle Recuperate: 4 (Sklepowicz 1) - Palle Perse: 20 (Mitchell 5) Arbitri: D'Amato A., Mignogna C., Pellegrini A.