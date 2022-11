Serie A1 Basket femminile, il Famila Schio espugna Lucca e centra il primato solitario

Il Famila Wuber Schio archivia la terza trasferta consecutiva della settimana con una faticosa vittoria in casa della Gesam Gas Lucca per 76-98.

Complice la sconfitta di Venezia a Bologna, Sottana e compagne si godono per tutta la sosta delle nazionali il primato solitario in classifica (in attesa del big match proprio contro la Reyer del 4 dicembre al PalaRomare).

Al PalaTagliate le orange si sono trovate a fare i conti con le scorie di tanti lunghi viaggi e con una Gesam Gas estremamente combattiva che non ha mai mollato la presa sulla gara.

Schio è stato trascinato dalle strabilianti doppie doppie di Mabrey (27 punti e 12 rimbalzi) e Ndour (29 punti e 12 rimbalzi) che hanno guidato la squadra nei momenti di maggiore difficoltà.

La partita - Famila che approccia bene il match soprattutto cavalcando la scia positiva di Mabrey che segna 6 dei primi 10 punti. Lucca sparacchia dal campo ma Schio non è abbastanza cinico da premere subito sull?acceleratore così le toscane riprendono fiducia trascinate da un?ispirata Tulonen: la finalendese, già in doppia cifra, infila anche la tripla finale del quarto per il 19-21.

Dikaioulakos prova ad affidarsi ad un quintetto tutto italiano ma Lucca sorpassa subito con la tripla frontale di Frustaci e tiene la testa avanti con Gilli e la stessa Frustaci: 29-28. Il Famila capisce di dover aumentare i giri del proprio motore e macina punti vicino a canestro con Keys e Ndour.

Tulonen segna il -5 ma nel finale parziale di 7-0 orange (con tripla di Verona) e tabellone di metà gara che segna 33-45.

Al rientro in campo ci si attende la spallata scledense, arriva invece la reazione d?orgoglio biancorossa. Tanta fiducia per le ragazze di Andreoli che segnano ben 26 punti nel quarto tirando con grandi percentuali, e alzano l?intensità del gioco su tutto il campo.

Mabrey continua nella sua serata di grazia segnando altri 12 punti nel solo terzo quarto, così come Ndour rimane un?incognita per la difesa di casa.

Sale il livello anche di Morrison mentre Parmesani e Natali entusiasmano il pubblico: 59-68 al 30?.

Un episodio dubbio porta Natali in lunetta con 3 tiri liberi (con fallo tecnico a Dikaioulakos) e, nel momento di massima difficoltà, scatta la reazione orange: 13-3 di parziale con Sottana trascinatrice del Famila.

Anche Penna riesce a mettersi in ritmo segnando 10 punti nel solo ultimo quarto mentre Ndour si prende la palma di top scorer toccando quota 29. Per la Gesam Gas non c?è più modo di rientrare e Schio può festeggiare la nona (sudata) vittoria in campion

Il tabellino di Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Famila Wuber Schio 76 - 98 (19-21, 33-45, 59-68, 76-98)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Pellegrini, Cappellotto, Tintori, Treffers* 6 (3/13 da 2), Natali* 11 (1/6, 2/6), Tulonen* 22 (6/8, 3/7), Parmesani* 10 (2/3, 2/4), Miccoli NE, Valentino, Gilli 6 (1/2, 1/3), Frustaci 11 (3/3, 1/7), Morrison* 10 (4/12, 0/4) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 20/51 - Tiri da 3: 9/31 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 32 12+20 (Treffers 6) - Assist: 11 (Morrison 7) - Palle Recuperate: 14 (Morrison 4) - Palle Perse: 9 (Morrison 3)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 27 (7/8, 4/6), Bestagno 6 (3/4, 0/1), Sottana 6 (3/3 da 2), Verona* 5 (1/5, 1/4), Howard* 7 (1/4, 1/4), Crippa 5 (2/2, 0/2), Keys* 3 (0/5 da 2), Penna 10 (2/3, 2/3), Zahui Bazoukou NE, Ndour Gueye* 29 (13/17, 0/1) Allenatore: Dikaioulakos G. Tiri da 2: 32/51 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 54 13+41 (Mabrey 12) - Assist: 28 (Keys 6) - Palle Recuperate: 5 (Howard 2) - Palle Perse: 17 (Mabrey 5) Arbitri: Moretti M., Attard M., Mura E.