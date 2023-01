Serie A1 femminile, per il Famila Schio il 2023 inizia con una vittoria col brivido

Inizia con un derby pazzo il 2023 del Famila Wuber Schio che espugna il Palalupe per 72-73 con un finale vietato ai deboli di cuore.

In una serata in cui Ndour viene limitata dai falli e Mabrey fatica per 30 minuti (salvo essere decisiva nel finale) - senza Crippa influenzata e Howard in tribuna nella rotazione delle straniere - Schio riesce comunque a spuntarla su un Fila battagliero in un Palalupe davvero caldissimo.

Una serata felice per inaugurare il nuovo anno in una delle partite più insidiose della stagione. Sono passati appena 9 giorni dall’ultima gara giocata, ma le due squadre appaiono frenetiche e approssimative dando vita ad un primo quarto poco godibile.

La partita - Ndour segna i primi 7 punti orange ma al 5’ si trova già in panchina con 2 falli a carico. Il Fila, invece, distribuisce meglio i punti e tiene la testa avanti con Kaczmarczyk, Washington e Milazzo prima che Mestdagh dall’arco firmi il sorpasso: 13-14 alla prima sirena.

Anche le lupe si sbloccano dall’arco con Pastrello mentre la gara viaggia sui ritmi dell’equilibrio con i canestri di Keys da una parte e di Washington dall’altra: 22 pari. Il Famila Wuber riesce a costruire un importante break di 12-1 grazie a Penna, Verona, Ndour e Bestagno. Nel finale di quarto, però, un episodio poco chiaro costa a Ndour il terzo fallo personale e permette al Fila di avvicinarsi sul 30-35.

Sottana prova a svoltare la gara con 5 punti in apertura di ripresa ma il Fila resta a contatto e impatta al 24’ con Dedic prima che un fallo tecnico fischiato a coach Dikaioulakos mandi in lunetta Milazzo per il nuovo vantaggio casalingo: 43-42.

Milazzo ora è la giocatrice più on fire e trasforma in oro ogni pallone che passi per le sue mani; dall’altra parte sono Sottana e Mestdagh a tenere in piedi le orange - anche perché Ndour spende presto il suo 4° fallo personale - con la belga che si inventa una tripla delle sue da 8 metri per il pareggio a quota 52. Sono quindi le sorelle Verona a dare spettacolo nel finale di quarto che vede Schio ancora avanti 56-57.

Inizio di ultima frazione in apnea per Schio che incassa le zampate delle lupe: 7-0 Russo-Milazzo e al 34’ l’inerzia sembra essere tutta giallonera. Il talento infinito delle orange, però, cambia tutto: tripla di Sottana e gioco da 4 punti di una Mabrey fin qui stranamente poco incisiva.

Il Fila si affida a Milazzo che è indemoniata e mette un’altra tripla che trova risposta da Mabrey che non ci sta ad alzare bandiera bianca. A 30” dal termine Keys segna il canestro del +2 mentre il Fila non riesce a realizzare il pareggio.

In lunetta Mabrey fa 1/2 e poi spende un ingenuo fallo antisportivo su Milazzo a 3” dalla fine: la play siciliana realizza i liberi ma Washington non riesce a infilare il tiro della vittoria.

Festeggia Schio una vittoria estremamente sofferta ma che continua a mantenere imbattute le orange in campionato.

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 72 - 73 (13-14, 30-35, 56-57, 72-73)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 14 (6/11, 0/1), Verona 4 (0/2, 1/3), Milazzo* 31 (5/9, 4/9), Ianezic, Ferraro NE, Pastrello* 5 (1/3, 1/3), Frigo NE, Russo 2 (1/3, 0/3), Kaczmarczyk* 7 (2/7, 0/1), Arado, Diakhoumpa NE, Dedic* 9 (4/8, 0/2) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 19/45 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 36 10+26 (Washington 11) - Assist: 13 (Kaczmarczyk 4) - Palle Recuperate: 7 (Washington 4) - Palle Perse: 8 (Verona 2)

FAMILA WUBER SCHIO: Mabrey* 10 (1/7, 2/4), Bestagno* 4 (1/2, 0/1), Mestdagh* 10 (1/2, 2/4), Sottana 13 (1/1, 2/4), Verona* 6 (3/6, 0/2), Mutterle NE, Keys 10 (4/7, 0/2), Penna 4 (1/2, 0/2), Zahui Bazoukou 6 (2/3, 0/1), Ndour Gueye* 10 (2/5, 1/1) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 20/24 - Rimbalzi: 43 9+34 (Keys 7) - Assist: 18 (Sottana 6) - Palle Recuperate: 4 (Penna 2) - Palle Perse: 13 (Mabrey 3)

Arbitri: Ferrara C., Miniati G., Castellaneta A.