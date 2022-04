Serie A1 femminile, per il Famila Schio è la sfida decisiva: in ballo la finalissima

Schio-Ragusa sta infiammando questi playoff. Pur essendo sulla carta una sfida tra prima e quinta forza del campionato, questo confronto sta regalando grandissime emozioni con entrambe le squadre che hanno espugnato il campo avversario. La Lega Basket Femminile stessa, dopo aver trasmesso in chiaro gara uno, ha deciso di replicare anche per gara tre.

Ma la società orange ha scelto di fare ancora meglio: domenica alle 18 ingresso gratuito per tutti per riempire il PalaRomare (tornato da poco a poter ospitare al 100% il proprio pubblico) e colorarlo di orange. L’appello è infatti quello di vestirsi con una maglia arancione per trasmettere anche visivamente un colpo d’occhio importante alla squadra che vuole conquistare l’accesso alla finale scudetto.

Famila-Passalacqua sta regalando uno splendido spettacolo in campo: è l’occasione giusta per far avvicinare a questo fantastico sport amici, parenti e conoscenti che non hanno ancora assistito ad una gara dal vivo.

Le due squadre si presentano a questa decisiva gara tre con due vittorie in trasferta, ribaltando così il fattore campo. Si è assistito finora a due partite molto intense anche se con copioni decisamente diversi: lunedì Ragusa, dopo un avvio perfetto, si è fatta rimontare ma ha svoltato le sorti del match nel secondo tempo annullando Schio; giovedì il Famila ha invece condotto una partita equilibrata ma mantenendo sempre la lucidità necessaria per impedire alle avversarie di portarla dalla loro parte.

In comune, invece, alcuni fattori chiave: le ottime percentuali delle iblee dall’arco (9/16 e 9/20) contro il predominio a rimbalzo delle orange (38 catturati in entrambe le sfide) che hanno garantito extra possessi decisivi in serate al tiro non eccezionali; per la Passalacqua poi, fondamentale l’apporto delle straniere (42 punti su 77 in gara uno, 41 punti su 64 in gara due) mentre per Schio finora sono mancati i canestri soprattutto di Gruda (8 e 7 punti).

Si deciderà tutto quindi negli ultimi 40 minuti (se basteranno) di questa semifinale così come accadrà anche tra Venezia e Bologna, anche loro in parità nella loro serie. Arbitri Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco,Francesco Terranova di Ferrara e Alberto Perocco di Ponzano Veneto

La serie