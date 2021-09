Sabato AS Vicenza a Milano per il torneo Memorial Stefano Moretti

Dopo 25 giorni di preparazione AS Vicenza che milita nel campionato di basket femminile di A2 si cimenta in un quadrangolare a Milano: un primo test utile per la preparazione al campionato

AS Vicenza inizierà la stagione 2021-2022 con Sanga a Milano, l'ultima squadra con la quale si sono battute generosamente le atlete di coach Sinigaglia (nei play off). A Milano è in programma il torneo quadrangolare "Memorial Stefano Moretti" che vedrà giocare in seconda partita Sanga Milano-Vicenza: si scende sul parquet alle ore 19 di sabato 25 settmebre 2021. Precederà alle 16 e 30 La Spezia-Carugate. Le perdenti giocheranno il giorno dopo alle 16; la finalissima alle 18 e 30. Torneo molto interessante che vedrà al via quattro squadre di A2: tre del girone Nord e La Spezia del girone Sud.



, rinnovato con 6 giocatrici nuove su 11, se la vedrà condai nuovi acquisti Viviani (ex Sarcedo), Madonna (ex Vicenza ed ex Castelnuovo Scrivia), Penz ex Moncalieri neopromossa, e Vida (cm 190), nuovo pivot proveniente dalla Serbia.si presenta molto ambiziosa con i neo acquisti Colognesi, lunga ex Carugate, e Pini, lunga ex San Martino.con in panca il veterano e collaudatissmo Cesari, confermato alla grande dopo la conquista della salvezza nello scorso campionato, annovera una squadra giovanissima e futuribile con pivot la finlandese Tulonen (cm 191).«Il torneo di Milano arriva giusto dopo 25 giorni di preparazione - spiega il coach di Vicenza Sandro Sinigaglia -: è il primo step di verifica del lavoro svolto finora. Dopo avremo due settimane per gli aggiustamenti e per migliorare. Mi interessa analizzare l’intesa raggiunta in campo, dato che il gruppo è per più della metà nuovo». E conclude: «Voglio vedere la giusta grinta e la cattiveria adeguata all’agonismo».