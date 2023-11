Passa Imola a Vicenza, nonostante la rimonta. Riva: “Con San Vendemiano venderemo cara la pelle”

La Civitus Allianz Vicenza non trova il bandolo della matassa anche contro la Virtus Imola che stacca i biancorossi in classifica, fermi all’ultimo posto in coabitazione con Taranto che però ha lo scontro diretto a favore.

Gli ospiti si schierano subito in difesa a zona, usata a lungo nel corso dell’incontro e partono col piglio giusto anche in attacco. Civitus riesce a rimanere attaccata all’incontro, ma pesano i problemi di falli nella prima metà di gara: tre per Ambrosetti e Riva e quattro in rapida successione per Pavan.

Dalle rotazioni dei padroni di casa torna ad avere spazio Brescianini che ripaga con minuti di qualità: al primo tiro del 18enne arrivato in questa stagione piazza un canestro dall’arco che vale il primo vantaggio per i berici dopo che Terenzi aveva pareggiato sul 22-22. A due minuti dall’intervallo però Imola piazza un break che mette sotto i padroni di casa di 13 lunghezze. Il lituano Balciunas ha già 15 punti, mentre Cucchiaro è a quota 10.

L’Allianz parte forte al rientro dagli spogliatoi con Terenzi, Ambrosetti e Riva dalla lunga: è -4 dopo 4 minuti grazie ad un parziale di 11-0. Ancora Riva (top scorer a 18 punti) da sotto sigla il -1, poi fallo tecnico a Brambilla e gli animi che si scaldano in campo scompaginano un po’ l’inerzia della gara. Chiappelli fa pentole e coperchi sotto i tabelloni e Barattini in attacco rimette le cose a posto riportando gli ospiti in doppia cifra di vantaggio.

Domenica prossima sfida proibitiva per i ragazzi di Cilio contro la seconda in classifica San Vendemiano che ha perso solo due gare finora.

Dichiarazioni Alessandro Riva

“Siamo partiti così così e abbiamo recuperato nel terzo quarto, ma c’è poco da dire, bisognava vincere come tutte le partite. San Vendemiamo sono una squadra forte, di alta classifica ma venderemo cara la pelle e cercheremo di vincere”.

Civitus Allianz Vicenza – Virtus Imola 67-85 (19-22, 15-25, 19-16, 14-22)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Riva 18 (7/10, 1/3), Valerio Cucchiaro 12 (1/5, 1/2), Diego Terenzi 12 (0/5, 2/7), Luca Brambilla 7 (3/6, 0/2), Andrea Ambrosetti 6 (1/4, 1/4), Luca Antonietti 6 (2/4, 0/2), Giovanni Brescianini 5 (1/5, 1/3), Andrea Pavan 1 (0/0, 0/0), Andrea Campiello 0 (0/3, 0/1), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Manganotti 0 (0/0, 0/0), Drjibril mattia Fall 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Diego Terenzi 10) – Assist: 17 (Diego Terenzi 6)

Virtus Imola: Gioacchino Chiappelli 18 (4/7, 2/3), Juozas Balciunas 17 (5/6, 0/4), Marco Barattini 16 (4/7, 1/5), Francesco Magagnoli 9 (3/4, 1/1), Jacopo Aglio 8 (2/3, 1/1), Dario Masciarelli 6 (2/4, 0/3), Daniel Ohenhen 5 (1/2, 0/0), Marco Morara 4 (1/1, 0/1), Richard ygor Morina 2 (1/2, 0/1), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 24 / 32 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Gioacchino Chiappelli 9) – Assist: 11 (Marco Barattini 5)