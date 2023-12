Serie B: la Civitus Allianz Vicenza ha il mal di trasferta. Arriva un k.o. anche contro l'Andrea Costa Imola

La Civitus Allianz Vicenza non riesce a sbloccarsi in trasferta neanche al palaRuggi di Imola dove l’Andrea Costa è tornata a giocare dopo tre settimane lontano da casa.

Drocker con 5 punti in fila indica la strada ai suoi in avvio, poi è botta e risposta tra i lunghi Crespi e Riva. Il primo vantaggio per gli ospiti è firmato da due triple di Cucchiaro, imbeccato in entrambi i casi da Bugatti, ma Fazi risponde subito. Il coach di Imola Di Paoloantonio protesta vivacemente e si prende fallo tecnico, mentre continuano le storie tese tra Bugatti e la curva imolese per i suoi trascorsi a Cesena.

Si abbassano i ritmi nel secondo periodo, il lituano Aukstikalnis e Crespi con una schiacciata su alley hoop provano ad alzare i toni, ma Campiello e Ambrosetti tengono a contatto Vicenza e Bugatti dalla lunetta sorpassa di 1 all’intervallo.

Inizio di ripresa è scoppiettante ma la partita rimane in equilibrio. Ancora Aukstikalnis segna da fuori, poi un antisportivo e il quarto fallo in successione di Cucchiaro fermano l’inerzia degli ospiti.

Gli attacchi prevalgono sulle difese e l’Andrea Costa scappa sul +7. La partita si innervosisce, poi Terenzi segna il suo primo canestro da fuori e Cucchiaro con tripla e assist portano i biancorossi a meno 1 a 5 minuti dalla fine.

Civitus irrobustisce la difesa e rimette la testa avanti, la panchina più corta di Imola si fa sentire, ma c’è Ranuzzi che ha ancora benzina e porta avanti i suoi di 4 a 2 minuti.

Il finale rocambolesco premia i padroni di casa e lascia ancora a secco di vittorie in trasferta Vicenza.

Mercoledí alle 20.30 in campo

Anche Taranto e Bisceglie hanno perso e così mercoledì alle ore 20:30 al palasport di Vicenza contro i Lions, anch’essi sconfitti da Imola sponda Virtus, fresca di nuovo allenatore, sarà un vero e proprio scontro diretto per lasciare l’ultima posizione in classifica.

Bisceglie è una squadra molto rinnovata col ritorno in panchina di Fabbri. Cepic e Dip sono lunghi di buona esperienza e fatturato, messi in azione in regia da Chessari e Saladini. Il comunitario è Ouandie che proviene dalla C Gold ma sta già segnando oltre 15 punti di media, miglior marcatore insieme all’ex Vicenza Chiti.

Andrea Costa Imola – Civitus Allianz Vicenza 77-73 (22-18, 14-19, 26-18, 15-18)

Andrea Costa Imola: Gian marco Drocker 20 (5/9, 1/4), Lukas Aukstikalnis 16 (4/6, 2/3), Riccardo Crespi 14 (6/14, 0/0), Luca Fazzi 11 (1/3, 1/3), Alex Ranuzzi 8 (3/5, 0/6), Tommaso Marangoni 4 (2/4, 0/2), Nunzio Corcelli 2 (1/2, 0/3), Lucio Martini 2 (1/1, 0/0), Gianmarco Sorrentino 0 (0/0, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/0, 0/0), Diego Ronchini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 30 – Rimbalzi: 45 12 + 33 (Riccardo Crespi 13) – Assist: 10 (Alex Ranuzzi 4)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 14 (1/1, 4/6), Fabio Bugatti 11 (3/11, 0/3), Luca Brambilla 8 (2/3, 0/1), Andrea Ambrosetti 8 (1/2, 2/6), Alessandro Riva 8 (3/3, 0/1), Luca Antonietti 8 (2/6, 1/3), Diego Terenzi 5 (1/3, 1/5), Niccolò Lurini 5 (1/4, 0/0), Andrea Campiello 4 (1/2, 0/0), Stefano Cernivani 2 (0/1, 0/3), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 26 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Valerio Cucchiaro, Luca Brambilla 7) – Assist: 12 (Valerio Cucchiaro, Fabio Bugatti 3)