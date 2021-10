Le partite del Famila Wuber Schio saranno trasmesse in tv in chiaro: tutti i dettagli

Proseguono i grandi sforzi economici del Famila Schio per mostrare ai tifosi e agli appassionati tutte le partite casalinghe in chiaro in televisione. Il servizio, nato per sopperire alla chiusura forzata del PalaRomare al pubblico, durante le due stagioni funestate dal Covid, prosegue anche per il 2021-2022. L'obiettivo è sempre lo stesso, garantire la più ampia diffusione televisiva alle gare delle orange.

Due le iniziative in campo. La prima riguarda il rapporto con TeleChiara, canale 14 del digitale terrestre. Il canale manderà in onda le sintesi delle gare di campionato ed Eurolega della Wuber Beretta con due appuntamenti settimanali. Il lunedì sera alle 22.35, ampia sintesi delle partite in casa e in trasferta della Techfind Serie A1 del Famila Wuber. Il sabato sera, alle 21, ampia sintesi delle partite in casa dell’Eurolega del Beretta Famila.



La seconda notizia arriva direttamente dalla Lega Pallacanestro Femminile ed è una vera novità. Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana nasce un canale televisivo tematico dedicato interamente al basket femminile. Il canale sarà disponibile sul 411 del digitale terrestre. LBFTV sarà visibile solo su smart tv o attraverso i dispositivi che permettano il collegamento della televisione alla rete internet come ad esempio Google Chromecast e Apple TV. Per una corretta visualizzazione è consigliato effettuare la risintonizzazione del TV.

LBFTV trasmetterà le partite di Eurolega del Beretta Famila oltre ai più importanti match della Techfind Serie A1, la Coppa Italia di Serie A1, la Coppa Italia di Serie A2, una selezione delle partite delle altre italiane nelle coppe europee.

"Un grande regalo questo per tutti i tifosi orange - scrive la società di Schio in una nota di stampa - che ci seguono da tutta Italia e che non possono venire a sostenere la squadra al palazzetto. Per tutti gli altri aficionados, vi aspettiamo già giovedì 7 ottobre al PalaRomare per il debutto nella stagione regolare di Eurolega contro Basket Landes alle 19.30".