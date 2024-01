L'ambulanza non arriva, gli arbitri non fanno giocare il match

Il 2024 della Velcofin Interlocks Vicenza, formazione di basket A2 femminile, inizia con una probabile partita persa a tavolino a causa del mancato arrivo dell’ambulanza al palazzetto dello sport. Il fatto è accaduto domenica sera, al palasport di via Goldoni dove le biancorosse erano chiamate ad affrontare le Panthers Roseto, prime in classifica del girone B.

"Nonostante la richiesta sia stata inoltrata ancora a settembre - spiega in una nota la società vicentina - gli operatori della Croce bianca non si sono presentati al palazzetto per il regolare svolgimento del match, costringendo gli arbitri a decretare la fine del match senza nemmeno alzare la palla a due".

Come sottolineato nella nota diffusa dalla società: "Non sono stati resi noti i motivi del mancato arrivo del mezzo di soccorso al palazzetto costringendo così VelcoFin Interlocks ad una sconfitta che nulla ha a che fare col merito o demerito sportivo di squadra e società. A nulla è valso l’estremo tentativo, stavolta riuscito, di contattare la Croce Blu, che nonostante la disponibilità d’emergenza data per la partita non sarebbe comunque potuta arrivare prima delle 18.15 al Palasport di via Goldoni, costringendo gli arbitri a ratificare la mancata disputa dell’incontro e la sconfitta a tavolino per la squadra di casa".

Profondo rammarico e amarezza da parte di dirigenti e squadra.