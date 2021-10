Basket, domani Vicenza affronta Mestre

Dopo la sconfitta contro Fiorenzuola, per la Civitus Allianz Vicenza vuole rialzare la testa. L’impegno di domenica non sarà dei più semplici, infatti, in via Goldoni arriva il Gemini Mestre capolista e ancora imbattuto dopo tre giornate.

Mestre ha iniziato il campionato alla grande vincendo le prime tre partite nonostante un roster molto rinnovato, che però punta decisamente in alto.

In questo avvio di stagione, il Gemini sta segnando 83 punti a partita con un 55% da due e 31% da tre, grande attenzione va riservata alla grande circolazione di palla della squadra, che fa registrare 17 assist a partita. In difesa finora Mestre ha concesso 73 punti a partita. Vicenza dovrà provare a punire dalla distanza gli avversari visto che tendono a difendere molto il ferro e concedono qualcosa invece da oltre l'arco.

La grande difesa dentro l'arco per Mestre non è una notizia visti i giocatori importanti sotto le plance. Il centro Matias Bortolin, 206 centimetri, ha iniziato la stagione segnando 20 punti a partita e raccogliendo quasi 10 rimbalzi a partita, con un 68% dentro l’arco che la dice lunga delle sue abilità sotto canestro. Suo partner in crime l’ala Mathias Drigo, 10 punti e 9 rimbalzi di media, ala che non disdegna il tiro dalla lunga distanza. Chi dovrebbe poi trovare spazio tra i lunghi è Arsenjie Stepanovic: classe 2000, pur indicato come play fa della stazza una delle sue maggiori doti (206 centimetri anche per lui).

Nel reparto guardie, i trascinatori sono Giulio Casagrande, giocatore duttile, capace di rivestire più ruoli, che sta accumulando statistiche importanti (14 punti e 7 rimbalzi ad incontro) e Niccolò Petrucci, il play della squadra che per ora serve 4 assist a partita segnando 13 punti di media. Con loro, ci saranno anche una vecchia volpe come il capitano, Mauro Pinton, e alcuni giovani importanti come Filippo Fazioli, Denis Dal Pos e Nicolò Ianuale.

Appuntamento a domani, palla a due alle 18.00