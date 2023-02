Serie B: La Civitus Allianz Vicenza ospita Bergamo nell'anticipo del sabato

La Civitus Allianz Vicenza anticipa sabato 25 febbraio alle ore 18.30 la 21^ giornata di campionato, con diretta in chiaro sul canale video della Fip, sfidando Bergamo terz’ultimo in classifica. La sconfitta dell’andata brucia ancora per i berici, che si sono fatti rimontare nel finale perdendo 87-81 al supplementare con Ambrosetti, Cucchiaro e Ianuale usciti per cinque falli.

Grazie al successo in trasferta con Monfalcone la Civitus ha staccato la Falconstar, Capo d’Orlando e Petrarca in classifica, riportandosi all’ottavo posto in solitaria. Vincendo stasera farebbe un ulteriore passo in avanti, tornando a lottare per quel quarto posto che significherebbe B1 sicura evitando gli spareggi, oltre che l’accesso ai playoff per l’A2.

Dall’altra parte però c’è una Bergamo che tra qualche cambiamento societario durante la stagione e una serie di infortuni, tra cui quello pesante al suo leader Sodero con la frattura pluriframmentata al radio del polso sinistro, è scivolata indietro ma è reduce dalla vittoria per 83-72 col fanalino di coda Palermo, provocando le dimissioni di coach Verderosa. Due punti ottenuti senza i cori dei Fò de Co, il gruppo caldo della tifoseria orobica sempre al seguito della squadra, che per la prima volta dal 2015 non ha presenziato alla partita.

Contro Vicenza dovrebbe tornare Genovese, dopo il risentimento muscolare accusato la settimana scorsa, ma gli ospiti possono contare su altri senior di valore come la coppia Simoncelli-Masciarelli e sono ancora in corsa per la volata finale al dodicesimo posto che vale gli spareggi.

Dopo la partita con gli orobici, per Vicenza ci sarà la possibilità di tirare un po’ il fiato, dato che il derby sul campo del Petrarca Padova è stato posticipato a giovedì 9 marzo alle 20.30 per l’indisponibilità del palazzetto di Montegrotto Terme.

Intanto sabato sarà un’altra dura battaglia e per l’Allianz ci sarà bisogno del supporto di tutto il pubblico vicentino per ottenere la terza vittoria consecutiva.

Arbitri dell’incontro Ragionieri di Cesenatico e Bettini di Faenza.