Pallacanestro Femminile: AS Vicenza ringrazia tutti e programma il ritorno in A, intanto c'è la B da dominare

Si conclude nel rammarico più grande una stagione che più storta non è possibile definire. Cominciata con una incredibile sconfitta ai tempi supplementari a Mantova (partita che aveva visto Vicenza in testa di 5 punti con palla in mano a 35 secondi dalla conclusione), è terminata con una lacerante sentenza arrivata come una mannaia a due secondi dalla fine a Treviso: canestro da tre di Klaudia Perisa, Treviso salva, Vicenza retrocessa in serie B.

PERSE PER STRADA 4 GIOCATRICI TITOLARI FRA TRASFERIMENTI E INFORTUNI

Vicenza ha perduto lungo la strada per vari motivi quattro elementi importanti del roster: Meggiolaro per sua scelta, Fietta per la comprensibile volontà di salire in A1 con Sesto San Giovanni, Storti e Tonello per infortuni. Soprattutto l’assenza di Monica Tonello, verificatasi proprio nel momento topico del campionato come un fulmine a ciel sereno (e quando la società per chiusura dei termini di tesseramento non poteva più intervenire), è risultata alla fine determinante. La sua esperienza e il suo carisma sarebbero ben serviti agli allenatori Fabio Ussaggi e Paolo Zordan nelle delicate rotazioni delle esterne che si sono dovute sobbarcare un sovraccarico di minutaggio con conseguente stanchezza, smarrimento di precisione e di lucidità.

MANCA IL MAIN SPONSOR DA DUE ANNI

Altro problema è la mancanza di un main sponsor da ben due stagioni: purtroppo in serie A si rimane solo se vi sono investimenti importanti.

RINGRAZIAMENTI DA PARTE DI AS VICENZA

La società fa sapere in una nota di chiusura campionato che ritiene doveroso ringraziare per la serietà e l’impegno dimostrati tutti i componenti dello staff tecnico; le giocatrici che fino all’ultimo non si sono mai risparmiate e hanno saputo mettere in campo con generosità grande cuore ; il team manager Massimiliano Casile, il massaggiatore Sergio Pressanto, il preparatore atletico Marco Gennari; lo staff amministrativo; i collaboratori Carlo Visintin, Carlo Ferronato, Elena Strukul e Luciano Ortile; tutte le atlete del settore giovanile con i loro allenatori e dirigenti; i genitori e i tifosi che hanno partecipato con passione alle vicende sportive. Un particolare ringraziamento va rivolto al dottor Gino Zecchinato, sempre vicino alla squadra con la sua competenza. Infine la società esprime la propria gratitudine a tutti gli sponsor che hanno permesso e permettono lo sviluppo dell’attività dell’A.S.Vicenza.