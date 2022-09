Oscar LBF 2022, Dikaioulakos miglior allenatore della Serie A1

In occasione dell'Opening Day 2022 la Lega Basket Femminile assegnerà gli Oscar per la stagione 2021-2022.

"Le premiazioni - si legge nella nota ufficiale della Lega - si svolgeranno durante la Serata di Gala, che si terrà venerdì 30 settembre presso il piazzale del CUS a Cagliari, con inizio alle ore 21"

Il premio di MIGLIOR ALLENATORE SERIE A1 2022 è stato assegnato a Georgios Dikaioulakos.

Nella prima stagione alla guida del Famila Wuber Schio, il coach greco ha vinto ben tre trofei in ambito nazionale, sfiorando in Europa la partecipazione alle Final Four di EuroLeague Women.

In Italia, Schio ha vinto Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, con un notevole record di 35 partite vinte su 37 giocate: un'annata chiusa da Dikaioulakos con la vittoria del tricolore, quarto coach straniero a riuscirci dopo Vasojevic, Mendez e Vincent.