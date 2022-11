Motori, Rally Città di Schio: la Scuderia Palladio Historic riesce a centrare due podi di "classe"

Stagione sportiva 2022 che sta per andare in archivio anche per la Scuderia Palladio Historic di ritorno dal Rally Storico Città di Schio dove aveva schierato tre equipaggi, tutti regolarmente al traguardo dopo le sei prove speciali disputate.

Valevole per il Trofeo Rally che l’Automobile Club Vicenza organizza in collaborazione proprio col sodalizio capitanato da Mario Mettifogo, il rally scledense si è concluso col miglior risultato a livello assoluto, ottenuto da Antonio Regazzo e Andrea Ballini primi di classe e quarti di 3° Raggruppamento con l’Alfa Romeo Alfetta GTV6 Gruppo 2 con la quale hanno chiuso la top-ten generale cogliendo anche la soddisfazione di un bel quarto tempo assoluto nel primo passaggio a Pedescala. In posizione numero 17 hanno concluso Mario Mettifogo e Gloria Florio con l’Autobianchi A112 Abarth Gruppo 2 che hanno portato in seconda posizione di classe dopo una gara di buon livello.

A completare il terzetto, Giampietro Pellizzari e Mauro Magnaguagno che si sono piazzati al quarto posto della nutrita classe 2-2000 con la Ford Escort RS MK II, con la quale hanno realizzato la ventesima prestazione assoluta.

Grazie ai risultati della gara conclusiva del Trofeo, le classifiche provvisorie vedono al quinto posto assoluto tra i piloti Marco Franchin, al settimo Antonio Regazzo e al decimo Mario Mettifogo con gli ultimi due che brindano anche la vittoria nella rispettiva classe di appartenenza, mentre per il primo arriva la piazza d’onore nella propria. Tra i copiloti Mattia Franchin chiude quarto assoluto e secondo di classe, mentre Gloria Florio, ottava, bissa la vittoria in classe 2-1150 e chiude quarta tra le Dame.