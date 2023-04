Serie B: Vicenza perde a Mestre ma grazie a Crema è agli spareggi

La notizia migliore per la Civitus Allianz Vicenza arriva dal parquet di Crema, dove i padroni di casa hanno vinto lo scontro diretto con Ragusa per 81-79 recuperando 8 punti di svantaggio a un minuto e mezzo dalla fine e tagliando fuori così matematicamente i siciliani dalla corsa per gli spareggi.

Per Vicenza le ultime due partite serviranno ora per cercare di ottenere il miglior posizionamento possibile sulla griglia del play-in, da disputare al meglio delle cinque sfide. Si comincia dal classico derby mercoledí sera alle 20.30 contro la Virtus Antenore Padova che ha battuto la capolista Orzinuovi 60-58, riaprendo il discorso primo posto proprio per Mestre.

Nella sfida contro veneziani l’inizio è a marce basse per i padroni di casa, si segna poco e la Civitus si porta sul +7 in avvio col pubblico arrivato da Vicenza che si fa sentire a gran voce. Caversazio tiene a galla i suoi e Mestre comincia a trovare ritmo in attacco. Due triple di Ambrosetti tengono a contatto l’Allianz ma Conti con un tap-in sulla sirena sigla il +3 dell’intervallo.

Il primo allungo Gemini arriva sul finire del terzo periodo: un +16 che spacca la partita. Il parziale di 0-6 in avvio dell’ultimo quarto ridà un po’ di fiato ai berici, ma è solo un fuoco di paglia.

Gemini Mestre – Civitus Allianz Vicenza 79-63 (13-17, 21-14, 28-15, 17-17)

Gemini Mestre: Alberto Conti 16 (2/5, 3/6), Fabio Sebastianelli 13 (2/5, 3/6), Tommaso Rossi 10 (4/4, 0/3), Nicolo’ Pellicano 9 (3/3, 0/1), Matias Bortolin 8 (4/7, 0/0), Edoardo Caversazio 8 (3/4, 0/0), Pietro Bocconcelli 7 (1/2, 1/3), Andrea Mazzucchelli 4 (0/1, 0/4), Manuel Di meco 4 (2/4, 0/0), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Matias Bortolin 10) – Assist: 18 (Matias Bortolin 5)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Ambrosetti 15 (3/6, 3/9), Luca Brambilla 10 (2/4, 1/1), Riccardo Bassi 8 (4/6, 0/0), Valerio Cucchiaro 7 (1/6, 1/3), Nicolo Ianuale 6 (2/3, 0/5), Niccolò Petrucci 6 (1/3, 1/8), Dorde Tomcic 4 (2/7, 0/0), Andrea Pavan 3 (0/1, 1/1), Andrea Zocca 2 (1/1, 0/1), Nicholas Carr 2 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/1, 0/2), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 39 14 + 25 (Riccardo Bassi 10) – Assist: 12 (Valerio Cucchiaro, Nicolo Ianuale 3)