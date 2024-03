LR Vicenza: l'amarezza di Cuomo dopo il pareggio beffa contro il Legnago

L'analisi del difensore del Vicenza Cuomo dopo il pareggio con il Legnago: “Amarezza? Sicuramente tanta, avevamo preparato bene la gara, avevamo avuto più tempo rispetto alla gara di martedì. Secondo me, abbiamo fatto una buona partita e abbiamo fatto una grande prestazione, purtroppo abbiamo preso questo goal alla fine, dobbiamo alzare ancora di più l’attenzione, affinché la prossima volta non accada più. Terza partita della settimana ma giocata bene? Assolutamente, rispetto a Fiorenzuola penso che abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto alla prestazione, al gioco. Magari abbiamo avuto anche più tempo per prepararla ed è un peccato perché è la seconda partita consecutiva che prendiamo questo goal alla fine. Dobbiamo alzare ancora di più le antenne e far sì che non accada più. Siamo arrabbiati per questa cosa qui, ma dobbiamo essere bravi e lo siamo, perché ho visto una squadra che ci teneva a non prendere questo goal, purtroppo però è successo e dobbiamo far sì che non accada più. Terzo posto? Noi pensiamo partita dopo partita, sicuramente dobbiamo conquistare il terzo posto, vedremo e poi penseremo a quello che verrà dopo. Ora ci mettiamo lì, lavoriamo per questa partita di sabato e andiamo lì a prendere i nostri tre punti. Bella l’azione del goal? Il mister rispetto a Fiorenzuola ci ha fatto capire che se ne abbiamo la possibilità, dobbiamo giocare dal basso, ci ha detto “vedrete che andrete meglio”. E’ successo così, siamo stati bravi a proporre questa cosa, così gli avversari venivano uno contro uno e ci lasciavano uno contro uno sopra con gli attaccanti, poi davanti abbiamo gente che sa saltare l’uomo. Prestazione solida della difesa? Ogni volta che finisce la gara vado da Confente e gli dico “quante parate hai fatto oggi?”. Quando accade un tiro-un goal, rosichi un attimo di più, dobbiamo far sì che non riescano a tirare nemmeno quella volta, dobbiamo, se vogliamo portare a casa punti, possiamo farlo. Siamo una squadra forte e che ha grande umiltà, perché è quello che ci deve contraddistinguere da tutti gli altri, con grande umiltà dobbiamo far sì che riusciamo a portare le partite dalla nostra parte”.