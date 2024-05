Serie A1, Reyer Venezia-Famila Schio: come seguire in diretta la Finale Scudetto

Il Famila Wuber Schio è in finale scudetto per il 14° anno consecutivo aggiornando il record del campionato italiano. Un traguardo che permetterà alle orange di partecipare anche alla prossima Eurolega: anche qui Schio è la squadra a detenere il maggior numero di presenze consecutive. Nella società del patron Cestaro, però, non si è di certo abituati ad accontentarsi: ecco quindi che l’attenzione è ovviamente tutta focalizzata sulla finale e sulla conquista del tricolore.

La serie comincerà domani sera, alle ore 21, al Taliercio di Venezia Mestre dove due giorni più tardi andrà in scena anche gara 2. Per gara 3 e l’eventuale gara 4 ci si sposterà invece al PalaRomare (il 21 e 23 maggio) mentre la decisiva gara 5 avrà di nuovo sede in laguna domenica 26.

C’è solo un precedente di derby tra Famila e Reyer in finale scudetto e risale alla stagione 2020/21 in cui le orogranata vinsero 3-2 il loro secondo scudetto della propria storia (il primo risaliva addirittura al 1946). In stagione, invece, le due squadre si sono affrontate 3 volte: vittoria veneziana alla seconda giornata 78-68, successi scledensi invece nella gara di ritorno (60-56) e in finale di Coppa Italia (68-81).

La Reyer Venezia

La squadra di Mazzon ha chiuso la regular season al primo posto (che da quest’anno garantisce la qualificazione all’Eurolega) risultando il secondo miglior attacco dietro al Famila e la terza miglior difesa alle spalle di Bologna e Campobasso. Le orogranata sono ovviamente ai primi posti anche per percentuali al tiro da due e da tre punti e per assist; guidano da sole invece le classifiche dei rimbalzi e delle stoppate.

Quest’ultima voce è ovviamente merito in particolare di Kuier (miglior stoppatrice del campionato) che forma con Shepard una coppia di lunghe di primissimo livello: 28 punti e 17,5 rimbalzi assieme. Berkani e Villa, invece, rappresentano i pericoli maggiori tra le esterne (entrambe poco sotto la doppia cifra di media) mentre Fassina e Pan sono gli ideali anelli di congiunzione tra i reparti: l’ex orange, inoltre, è al miglior tiratrice da tre del campionato. Rispetto ai precedenti confronti, Mazzon ha perso Cubaj per infortunio, ha però recuperato proprio per i playoff Santucci (fuori dall’estate per la rottura del legamento crociato) e ha aggiunto la guardia USA Held nel pacchetto straniere.

La situazione in casa Schio

Il Famila ha strappato ha Ragusa una vittoria in gara 2 con le unghie e con i denti, soffrendo per tutta la partita anche a causa delle assenze di Penna (non presente nemmeno in gara 1) e Juhasz (fermata a scopo precauzionale per un risentimento poco prima della palla a due), e con una Reisingerova a mezzo servizio dopo il brutto colpo alla schiena patito nella sfida precedente. Per domani, invece, coach Dikaioulakos torna ad avere a disposizione tutta la rosa al completo.

Reyer-Famila, come seguirla

Gara 1 della Finale Scudetto Umana Reyer Venezia - Famila Wuber Schio Mercoledì 15 maggio ore 21.00 - Palasport Taliercio (Mestre). Arbitri Bartoli Enrico di Trieste (TS), Giovannetti Giulio di Recanati (MC) e Cassina Francesco di Desio (MB)