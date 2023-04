Famila Schio, gara 3 del Superclassico con la Reyer Venezia vale la finale Scudetto

Un’altra gara tre attende il Famila. Dopo i quarti di finale di Eurolega con Valencia, e quelli di playoff scudetto con Campobasso, ora tocca alle semifinali con Venezia. Tutte queste partite hanno un elemento in comune: il PalaRomare.

Un vero e proprio fortino in questa stagione, dove nessuna squadra è mai riuscita a vincere e per questo le orange faranno l’impossibile per evitare di cedere il passo proprio ora. La società stessa sa che il supporto dei tifosi è stato spesso determinante quest’anno, ecco perché anche per gara 3 di semifinale - con palla a due domani, martedì 25 aprile alle ore 18 - l’ingresso al palazzetto sarà gratuito. Diretta streaming (in chiaro) su LBFTV e su MS Channel (814 SKY)

Nonostante la serie in parità, le gare giocate la settimana scorsa hanno mostrato un’Umana Reyer più in forma ed un Famila Wuber davvero con il fiato corto. In gara uno le orange hanno sfoderato una prova di enorme cuore e orgoglio ribaltando una partita che sembrava già incanalata verso i lidi lagunari. Sabato al Taliercio, invece, le orogranata hanno dominato la contesa rifilando a Schio la sconfitta più pesante di tutta la stagione.

Sottana e compagne proveranno a sfruttare la maggiore esperienza ed il calore dei tifosi per centrare la tredicesima finale scudetto consecutiva: l’ultima volta che il cammino Famila si fermò in semifinale era il 2009, la finale fu Taranto-Venezia con le orange eliminate 2-1 proprio dalla Reyer di Ballardini e Andrade (presente sabato sera al Taliercio). Corsi e ricorsi storici che si tenterà di non far accadere ancora.

Chi vincerà domani incontrerà in finale la Virtus Segafredo Bologna che ha archiviato la pratica Geas in due partite e si presenterà in gara uno con il fattore campo a favore e tre giorni di riposo ulteriori a disposizione.