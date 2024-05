Il Famila Schio deve abdicare, lo Scudetto è della Reyer Venezia

Finisce in gara 3 il sogno scudetto del Famila Wuber Schio con la sconfitta casalinga per 74-80 ad opera dell’Umana Reyer Venezia che si laurea campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Davanti ad un PalaRomare tutto esaurito, Sottana e compagne non riescono a vincere e ad allungare la serie nonostante una partita giocata punto a punto e condotta per lunghi tratti.

Fatale l’ultimo minuto nel quale le orange, dopo la tripla del vantaggio di Parks, non sono riuscite a finalizzare i possessi decisivi in loro favore. MVP delle finali scudetto è Awak Kuier, top scorer dell’incontro con 24 punti.

LA PARTITA

Ottimo impatto della coppia Juhasz-Reisingerova a firmare i primi 5 punti, seguite a ruota da Verona che porta Schio avanti sul 10-6. Le orange, però, faticano a rimbalzo e negli 1v1 così Venezia rientra e supera al 6’ con Villa e Kuier: 10-11. Sottana firma subito il suo ingresso con la tripla (3/4 per il Famila nel primo quarto) e l’assist per Parks che vale il 15-13: l’ala statunitense segna anche l’ultimo canestro del quarto, quello del 19-15.

Si segna pochissimo nei primi minuti della ripresa con un misero 3-4 che tiene Schio avanti 22-19 ma, al 14’, ecco la tripla di Keys ed il canestro in transizione veloce di Guirantes per il 27-19 che costringe Mazzon al secondo timeout. Con Sottana e Guirantes (che segna anche dall’arco) le scledensi toccano il massimo vantaggio sul +10 ma nel finale di periodo subiscono il rientro delle cugine che con la tripla a fil di sirena di Fassina chiudono il primo tempo sul 33-32.

Come nella frazione precedente, si segna con il contagocce per oltre 3 minuti nei quali la Reyer ottiene un possesso pieno di vantaggio con Kuier e Berkani. Poi Juhasz si carica la squadra sulle spalle e mette il fila 8 punti consecutivi ai quali, però, Kuier risponde con due triple dall’angolo: 41-44 e timeout Dikaioulakos. Minuto di sospensione che non sortisce gli effetti sperati perché Schio imbarca un break totale di 10-0 ospite che solo Sottana riesce ad arginare segnando con i piedi dietro l’arco: 44-48 al 28’. La stessa Sottana segna a fil di sirena anche il piazzato che chiude il quarto sul 48-52.

Verona riavvicina le scledensi ma Villa e Fassina, grande protagonista di questo ultimo periodo, mantengono le distanza anche dopo la tripla di Keys. Guirantes riesce a mettersi in ritmo con 7 punti personali ma in difesa le orange non trovano il modo di arginare la avversarie che al 35’ vanno di nuovo sul +7 con Kuier e Berkani. Dal timeout il Famila Wuber esce con sette punti di Guirantes, Parks e Verona che impattano a quota 67. Ancora le lagunari riescono a rimettere la testa avanti ma ora Schio risponde colpo su colpo: la tripla di Keys vale il pareggio, quella di Parks il sorpasso 74-72 ad un minuto dalla fine. Poi però Kuier con un gioco da tre punti ed infine un antisportivo di Keys condannano il Famila alla sconfitta: 74-80 il finale per l’Umana Reyer campione d’Italia.

IL TABELLINO

Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia 74 - 80 (19-15, 33-32, 48-52, 74-80)



FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 14 (2/3, 3/7), Bestagno M., Sottana 10 (2/5, 2/3), Verona* 9 (2/8, 1/3), Guirantes* 14 (5/7, 1/2), Mutterle NE, Crippa, Parks* 13 (2/6, 2/2), Keys 11 (1/1, 3/3), Penna, Reisingerova* 3 (1/3, 0/1) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 12/24 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 33 9+24 (Juhasz 8) - Assist: 16 (Sottana 6) - Palle Recuperate: 4 (Juhasz 1) - Palle Perse: 13 (Guirantes 4) - Cinque Falli: Keys



UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani 15 (3/8, 0/1), Villa* 14 (3/6, 1/1), Nicolodi NE, Pan 5 (0/2, 1/2), Meldere NE, Held*, Cubaj 6 (2/4 da 2), Fassina* 11 (4/7, 1/2), Santucci, Shepard* 5 (2/6 da 2), Kuier* 24 (7/9, 3/7) Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 6/14 - Tiri Liberi: 20/27 - Rimbalzi: 35 11+24 (Shepard 8) - Assist: 14 (Berkani 6) - Palle Recuperate: 9 (Fassina 3) - Palle Perse: 8 (Kuier 2)

Arbitri: Miniati G., Costa A., Attard M.