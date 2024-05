Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara3 della Finale Scudetto

Momento difficile per il Famila Wuber che si trova sotto 0-2 nella serie di finale scudetto con l’Umana Reyer: per confermarsi campionesse d’Italia le orange dovranno vincere le due gare in casa ed infine la bella al Taliercio. Un’impresa che in 19 precedenti di Serie A1 è successa solo due volte: nel 1990 rimonta di Cesena su Como e nel 1992 rimonta di Como su Cesena.

Schio si è già trovato 4 volte in questa situazione ma non è mai riuscito a ribaltare la serie. Ci proverà quest’anno. Invece una sola volta il Famila ha perso lo scudetto fra le mura amiche: era la stagione 1999/2000 per mano della Energy Priolo.

Si comincia quindi con gara 3 in un PalaRomare che si avvia verso il tutto esaurito per sostenere le scledensi in questa difficilissima sfida contro le cugine orogranata che, nelle prime due gare, hanno messo in campo una pallacanestro davvero difficile da contenere per Sottana e compagne.

In casa, però, Schio ha perso in stagione solo due partite di misura: ad ottobre in Eurolega contro Miskolc e a dicembre in campionato contro Bologna (priva però di Juhasz e Reisingerova). Il sostegno del pubblico ha spesso aiutato la squadra di coach Dikaioulakos a superare i momenti più difficili e le avversarie più quotate.

La partita di domani contro Venezia avrà come sponsor di gara Avangard, marchio di Diamond Tools: un’azienda di Nove specializzata nella produzione di utensili diamantati per il taglio e la levigatura della ceramica commercializzati con il marchio Avangard. Inviando una mail a info@familabasket.it sarà possibile iscriversi alla gara del tiro da tre punti che si terrà all’intervallo della partita e vincere gli omaggi messi in palio dallo sponsor.



All’ingresso del PalaRomare sarà possibile acquistare la maglia da gara ufficiale del Famila Schio. L’acquisto è sempre possibile anche sull’eshop di Fourteen, raggiungibile direttamente dal sito familabasket.it (sezione shop del menù).

Le parole di Costanza Verona

“Non è facile perdere di 20 punti a maggior ragione se è una finale scudetto ed indossi la maglia del Famila. È stata una grande delusione perché non abbiamo rispettato le aspettative dei tifosi ed è una sensazione che abbiamo ancora dentro di noi. Abbiamo analizzato gli errori commessi in gara 2 nella quale non abbiamo rispettato il piano partita, ecco il perché della sconfitta. Credo che ognuna di noi abbiamo fatto un esame di coscienza e ripartiremo da quello. In casa siamo una squadra diversa grazie al sostegno del nostro pubblico. So che il PalaRomare sarà soldout, è una cosa bellissima che ci trasmetterà un’energia ancora maggiore”.

Famila-Reyer, come seguirla

Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia - Martedì 21 maggio ore 21.00 - PalaRomare (Schio). Arbitri: Miniati Gian Lorenzo di Firenze (FI), Costa Alessandro di Livorno (LI), Attard Marco di Firenze (FI)



Diretta tv su RaiSport (CH 58 DDT, 227 SKY)