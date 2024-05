Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara2 della Finale Scudetto

Dopo la sconfitta in gara 1 (77-65), il Famila Wuber torna al Palasport Taliercio di Mestre per cercare di impattare la serie con l’Umana Reyer: palla a due domani alle ore 21 con diretta su RaiSport. Non sarà semplice espugnare il parquet orogranata sul quale Schio non vince dal 3 febbraio 2019 (Bestagno e Fassina a maglie invertite, Gorini e Crippa con le rispettive squadre).

Venezia ha dimostrato di saper incanalare molto bene l’energia del suo caloroso pubblico che si appresta a regalare alle proprie beniamine un tutto esaurito come giustamente merita il palco delle finali scudetto. Serie che poi si sposterà all’ombra del Pasubio per gara 3 (martedì 21) e l’eventuale gara 4 (giovedì 23).

Come analizzato in sede di conferenza stampa sia da coach Dikaioulakos che da Jasmine Keys, le orange per aver ragione della capolista dovranno sfoderare una difesa più solida, limitare i viaggi in lunetta della avversarie (ben 28 tiri liberi tentati) e, soprattutto, lavorare meglio a rimbalzo: Shepard, infatti, ha frantumato ogni record per le finali scudetto catturando 23 rimbalzi sui 44 totali di squadra.

C’è ovviamente bisogno anche di una migliore precisione al tiro sia dall’arco che vicino a canestro: nel primo tempo, infatti, condotto sempre dal Famila Wuber, Sottana e compagne hanno costruito tante buone occasioni ma hanno peccato di precisione. Tanti, insomma, i temi tattici e tecnici da affrontare per i due allenatori con Dikaioulakos che proverà ad arginare Mazzon, vincitore del primo round.

Reyer-Famila, come seguirla

Umana Reyer Venezia - Famila Wuber Schio - Venerdì 17 maggio ore 21.00 - Palasport Taliercio (Mestre). Arbitri Miniati Gian Lorenzo di Firenze (FI) , Costa Alessandro di Livorno (LI) e Attard Marco di Firenze (FI)